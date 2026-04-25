開催：2026.4.25

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 2 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が25日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

2回表、8番 コール・ヤング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 0-1 SEA

4回表、7番 ドミニク・カンゾーン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 0-2 SEA

4回裏、6番 マシン・ウィン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-2 SEA

6回表、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 STL 2-3 SEA

試合は2対3でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで2勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝2敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 12:06:17 更新