2026年4月25日（土） MLB カージナルス vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.4.25
会場：ブッシュ・スタジアム
結果：[カージナルス] 2 - 3 [マリナーズ]
MLBの試合が25日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。
カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。
2回表、8番 コール・ヤング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 0-1 SEA
4回表、7番 ドミニク・カンゾーン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 STL 0-2 SEA
4回裏、6番 マシン・ウィン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-2 SEA
6回表、4番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 STL 2-3 SEA
試合は2対3でマリナーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで2勝2敗0S。マリナーズのムニョスにセーブがつき、3勝2敗4Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-25 12:06:17 更新