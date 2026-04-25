『OPTA』が各国のW杯優勝確率を算出…アジアでは日本代表が最上位に

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　データサイト『OPTA』がFIFAワールドカップ2026に出場する各国の優勝確率を紹介している。

　6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026は、初となるアメリカ・カナダ・メキシコによる3カ国共催となり、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催される。

　開幕まで48日となったなか、『OPTA』は各国の優勝確率を紹介。1位はスペイン代表の16.3％で、2位はFIFAランキングで首位に立つフランス代表の12.4％、3位はイングランド代表の11.3％となっている。

　なお、各大陸における優勝確率が最も高いチームも紹介されており、アジアサッカー連盟では日本代表が1.2%で最上位につけている。そのほか、アフリカサッカー連盟ではモロッコ代表（1.7%）、北中米カリブ海サッカー連盟ではメキシコ代表（1.6%）、南米サッカー連盟では前回大会優勝のアルゼンチン代表（10.7%）、オセアニアサッカー連盟ではニュージーランド代表（0.1%）となっている。

『OPTA』が算出したW杯出場国の優勝確率は以下の通り。

1位　スペイン（16.3％）
2位　フランス（12.4％）
3位　イングランド（11.3％）
4位　アルゼンチン（10.7％）
5位　ポルトガル（6.9％）
6位　ブラジル（6.1％）
7位　ドイツ（5.7％）
8位　オランダ（3.9％）
9位　ノルウェー（3.4％）
10位　ベルギー（2.3％）
11位　コロンビア（2.0％）
12位　モロッコ（1.7％）
12位　ウルグアイ（1.7％）
14位　メキシコ（1.6％）
14位　エクアドル（1.6％）
16位　スイス（1.5％）
17位　クロアチア（1.3％）
17位　アメリカ（1.3％）
19位　日本（1.2％）
20位　トルコ（1.0％）
21位　セネガル（0.9％）
21位　カナダ（0.9％）
23位　パラグアイ（0.5％）
24位　スウェーデン（0.5％）
25位　オーストリア（0.4％）
25位　韓国（0.4％）
27位　オーストラリア（0.3％）
27位　イラン（0.3％）
27位　チェコ（0.3％）
30位　スコットランド（0.2％）
30位　エジプト（0.2％）
30位　ボスニア・ヘルツェゴビナ（0.2％）
30位　コートジボワール（0.2％）
30位　アルジェリア（0.2％）
30位　ガーナ（0.2％）
36位　南アフリカ（0.1％）
36位　チュニジア（0.1％）
36位　ウズベキスタン（0.1％）
36位　パナマ（0.1％）
36位　ニュージーランド（0.1％）
36位　イラク（0.1％）
36位　ヨルダン（0.1％）
36位　コンゴ民主共和国（0.1％）
44位　カタール（0.0％）
44位　サウジアラビア（0.0％）
44位　カーボベルデ（0.0％）
44位　ハイチ（0.0％）
44位　キュラソー（0.0％）