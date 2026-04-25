３試合連続無得点で３連敗。苦境の柏で汰木康也が考える打開策。確固たる戦術を「破壊していく強烈な個が必要」

３試合連続無得点で３連敗。苦境の柏で汰木康也が考える打開策。確固たる戦術を「破壊していく強烈な個が必要」