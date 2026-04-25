３試合連続無得点で３連敗。苦境の柏で汰木康也が考える打開策。確固たる戦術を「破壊していく強烈な個が必要」
［J１百年構想リーグ第12節］柏 ０−１ 鹿島／４月24日／三協フロンテア柏スタジアム
リカルド・ロドリゲス監督体制１年目の2025シーズンは、最終節までJ１タイトル争いを演じた柏レイソル。26年のJ１百年構想リーグでもEASTで上位争いをリードすると目されたが、開幕から波に乗れず、まさかの下位低迷を強いられている。
３月から４月頭にかけて３連勝（７節・浦和レッズ戦のPK戦勝ちを含む）と息を吹き返したかに見えたが、10節・FC町田ゼルビア戦、続く水戸ホーリーホック戦では無得点で敗れて連敗。４月24日の鹿島アントラーズ戦では必ず勝点を取って、浮上のきっかけを見出さなければならなかった。
指揮官は流れを変えるべく、先発を６人変更。浦和時代の教え子である汰木康也、大久保智明らを今季初スタメンに抜擢し、原田亘や小西雄大も先発に戻すなど、陣容を入れ替えて試合に臨んだ。
その効果もあり、前半は昨季に見せたようなボール回しができていた。「今日は昨年のサッカーのイメージにすごく近いものは出せたかなと思う」と小西も手応えを口にする。
31分には、中川敦瑛の持ち出しから大久保とのワンツーを経て、小泉佳穂、細谷真大へとつながり、強烈なフィニッシュに持ち込むが、相手守護神・早川友基に阻まれてしまう。直後にも汰木が山之内佑成の折り返しに飛び込むが、相手のブロックに遭う。あと一歩、詰め切れないという最近の柏を象徴するようなシーンが続いた。
苛立ちの募る展開で、先手を取ったのは鹿島。前半終了間際に濃野公人が大久保からボールを奪取。そのままドリブルで持ち込み、ボックス内で待ち構えていた鈴木優磨に預ける。これを背番号40が沈めた。
町田戦、水戸戦に続いて先手を取られた柏は後半、巻き返しを図ったが、64分の汰木のゴールがオフサイドで取り消されるなど、どうしてもゴールをこじ開けられない。
終盤には鹿島の津久井佳祐が退場し、数的優位に立ったものの、その状況も活かし切れず、タイムアップの笛。３試合連続の無得点で、３連敗という苦境に追い込まれてしまったのだ。
「最後の質というところもそうですけど、どこか緩みがあるのかなと。自分が点を取らないと始まらないので、点を取って勝たせることがすべてかなと思います」と、ここまで１ゴールにとどまっている細谷は反省の弁を口にした。
ただ、鹿島のように強固な守備組織を前面に押し出してくる相手に対し、細谷１人で何とかしようとしても難しいのは事実。そのあたりは今季初先発の汰木も指摘していた点だ。
「中の枚数が少ないと思います。高さもあって守備が強い相手に、真大１人でピンポイントで点が取れるかっていったら、そんなに簡単ではない。そこに誰かもう１人、突っ込んでいくなり工夫が必要だと思いますね」と今季初めてフルタイム近くプレーした背番号16は、２列目アタッカー陣がFWをサポートする動きを増やすべきだと考えている様子だ。
「ボールを握って良いサッカーをしても、個は大事になってくるし、そこがレイソルの課題だと思います。決められた立ち位置や戦術をみんながしっかり守って、ピッチでやるのがウチの強さでもありますけど、逆にそこを破壊していくような強烈な個が絶対に必要になってくるんですよね。
町田なり、鹿島なり、（ヴィッセル）神戸といったチームに勝っていこうと思うなら、ゴール前や中盤で１人、２人を剥がしていく選手が出てくることは必要。自分もそこは体現したいし、真大みたいに１人で行ける選手がいるんで、もっと活かせるようにしたいと、試合をしながら感じていました」
昨季まで神戸で大迫勇也や武藤嘉紀らと共闘し、個で解決できる凄みを目の当たりにしてきた汰木の発言は貴重だ。
リカルド・ロドリゲス監督体制１年目の2025シーズンは、最終節までJ１タイトル争いを演じた柏レイソル。26年のJ１百年構想リーグでもEASTで上位争いをリードすると目されたが、開幕から波に乗れず、まさかの下位低迷を強いられている。
３月から４月頭にかけて３連勝（７節・浦和レッズ戦のPK戦勝ちを含む）と息を吹き返したかに見えたが、10節・FC町田ゼルビア戦、続く水戸ホーリーホック戦では無得点で敗れて連敗。４月24日の鹿島アントラーズ戦では必ず勝点を取って、浮上のきっかけを見出さなければならなかった。
その効果もあり、前半は昨季に見せたようなボール回しができていた。「今日は昨年のサッカーのイメージにすごく近いものは出せたかなと思う」と小西も手応えを口にする。
31分には、中川敦瑛の持ち出しから大久保とのワンツーを経て、小泉佳穂、細谷真大へとつながり、強烈なフィニッシュに持ち込むが、相手守護神・早川友基に阻まれてしまう。直後にも汰木が山之内佑成の折り返しに飛び込むが、相手のブロックに遭う。あと一歩、詰め切れないという最近の柏を象徴するようなシーンが続いた。
苛立ちの募る展開で、先手を取ったのは鹿島。前半終了間際に濃野公人が大久保からボールを奪取。そのままドリブルで持ち込み、ボックス内で待ち構えていた鈴木優磨に預ける。これを背番号40が沈めた。
町田戦、水戸戦に続いて先手を取られた柏は後半、巻き返しを図ったが、64分の汰木のゴールがオフサイドで取り消されるなど、どうしてもゴールをこじ開けられない。
終盤には鹿島の津久井佳祐が退場し、数的優位に立ったものの、その状況も活かし切れず、タイムアップの笛。３試合連続の無得点で、３連敗という苦境に追い込まれてしまったのだ。
「最後の質というところもそうですけど、どこか緩みがあるのかなと。自分が点を取らないと始まらないので、点を取って勝たせることがすべてかなと思います」と、ここまで１ゴールにとどまっている細谷は反省の弁を口にした。
ただ、鹿島のように強固な守備組織を前面に押し出してくる相手に対し、細谷１人で何とかしようとしても難しいのは事実。そのあたりは今季初先発の汰木も指摘していた点だ。
「中の枚数が少ないと思います。高さもあって守備が強い相手に、真大１人でピンポイントで点が取れるかっていったら、そんなに簡単ではない。そこに誰かもう１人、突っ込んでいくなり工夫が必要だと思いますね」と今季初めてフルタイム近くプレーした背番号16は、２列目アタッカー陣がFWをサポートする動きを増やすべきだと考えている様子だ。
「ボールを握って良いサッカーをしても、個は大事になってくるし、そこがレイソルの課題だと思います。決められた立ち位置や戦術をみんながしっかり守って、ピッチでやるのがウチの強さでもありますけど、逆にそこを破壊していくような強烈な個が絶対に必要になってくるんですよね。
町田なり、鹿島なり、（ヴィッセル）神戸といったチームに勝っていこうと思うなら、ゴール前や中盤で１人、２人を剥がしていく選手が出てくることは必要。自分もそこは体現したいし、真大みたいに１人で行ける選手がいるんで、もっと活かせるようにしたいと、試合をしながら感じていました」
昨季まで神戸で大迫勇也や武藤嘉紀らと共闘し、個で解決できる凄みを目の当たりにしてきた汰木の発言は貴重だ。