51歳のリン・チーリン、春らしいミニ丈ワンピース姿の美麗ショットに「いいね！」続々
EXILE AKIRAの妻で台湾人俳優・トップモデルの林志玲（リン・チーリン／51）が23日、自身のインスタグラムを更新。春らしいミニ丈ワンピースをまとった近影を披露し、美麗なショットに反響が寄せられている。
【写真】春らしいミニ丈ワンピース姿で美脚スラリ！51歳・リン・チーリンの近影
投稿では、春らしさを感じた日であったことを報告し、緑豊かな広場でくつろぐ様子を紹介。淡いピンクのワンピースをまとった爽やかなスタイリングで、ミニスカートの裾からは大胆に美脚をのぞかせている。
この投稿に対し、7100件以上の「いいね！」が届けられたほか、ファンからは心身の美しさを称賛するコメントが数多く寄せられていた。
【写真】春らしいミニ丈ワンピース姿で美脚スラリ！51歳・リン・チーリンの近影
投稿では、春らしさを感じた日であったことを報告し、緑豊かな広場でくつろぐ様子を紹介。淡いピンクのワンピースをまとった爽やかなスタイリングで、ミニスカートの裾からは大胆に美脚をのぞかせている。
この投稿に対し、7100件以上の「いいね！」が届けられたほか、ファンからは心身の美しさを称賛するコメントが数多く寄せられていた。