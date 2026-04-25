BOYNEXTDOOR、INIと“トモダチ”に「また会える機会がたくさんあるといいな」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第3回が、きょう25日に放送される。オリコンニュースは、日本で行われた番組収録に独占密着した。
【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第3回の放送では、トモダチベースの“隣人”ぼる塾・あんりが進行役を務め、ゲストにはINIの木村柾哉、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾を迎える。
LEEHANは、ラジオ共演歴もあり、“魚好き”として親交のある高塚の登場ににっこり。そんな高塚からのおしゃれなプレゼントにBOYNEXTDOORメンバーも感激する。
2組は、アーティスト同士の絆を深める「10人連続成功チャレンジ企画」に挑戦する。セットチェンジ中には、韓国語が堪能な田島を先頭にコミュニケーションをとる場面も。収録を終え、SNS動画を撮影すると、INIからCDがプレゼントされ、「バイバーイ！」と手を振りながら親しい“トモダチ”になった様子で現場を後にした。
収録後、SUNGHOは「INIの先輩方が優しくて面白く、安心した気持ちで撮影に臨めました。ありがとうございます！」と感謝のコメント。JAEHYUNは「INIの先輩方とは通りすがりに何度かお会いしたことがありましたが、こうして親しくなる機会ができてとても良かったです。これからもまた会える機会がたくさんあるといいなと思います」と声を弾ませた。
【番組カット】ゲームも本気！真剣な表情のBOYNEXTDOORら
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第3回の放送では、トモダチベースの“隣人”ぼる塾・あんりが進行役を務め、ゲストにはINIの木村柾哉、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾を迎える。
LEEHANは、ラジオ共演歴もあり、“魚好き”として親交のある高塚の登場ににっこり。そんな高塚からのおしゃれなプレゼントにBOYNEXTDOORメンバーも感激する。
2組は、アーティスト同士の絆を深める「10人連続成功チャレンジ企画」に挑戦する。セットチェンジ中には、韓国語が堪能な田島を先頭にコミュニケーションをとる場面も。収録を終え、SNS動画を撮影すると、INIからCDがプレゼントされ、「バイバーイ！」と手を振りながら親しい“トモダチ”になった様子で現場を後にした。
収録後、SUNGHOは「INIの先輩方が優しくて面白く、安心した気持ちで撮影に臨めました。ありがとうございます！」と感謝のコメント。JAEHYUNは「INIの先輩方とは通りすがりに何度かお会いしたことがありましたが、こうして親しくなる機会ができてとても良かったです。これからもまた会える機会がたくさんあるといいなと思います」と声を弾ませた。