お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が25日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。後輩人気お笑い芸人を「ファン」だと語る場面があった。

この日のゲストはお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次。ナレーションでは庄司にとって所属する吉本興業の3期後輩で、30年近く親交がある仲だと紹介された。

この日秋山は黒のシャツをはだけさせたブラックコーデの衣装で登場し、MCの藤本美貴から「どこ行った、シャツは」とツッコミを入れられ、「シャツはないのが正装だと思ってます」と平然と話した。

庄司が「何かに扮しないとテレビに出れないんですか」と問うと、「もう出られないですねえ」と秋山。「これも今、素じゃないかもしれません」「よくカメラが密着して“素を出してください”って言うけど、出すワケないだろう？」と思わせぶりに話した。

庄司は「でもこれ料理番組で、いろいろ料理しながらいろいろプライベートの話とかも聞きますけれども、（素を）出してくれるんですか」と確認。秋山は「きょうは今までにない感じで出ちゃうかもしんないです」と回答した。

庄司からの「料理はあんまり家ではしない」との質問には、「朝ごはん担当ではあります。朝ごはんをずっと作っています」と明言。庄司が「それ、本当に素なんですか」と驚いたふりをすると、すぐさま「庄司さん、本当なワケないでしょう」と顔を動かしながら冗談めかして話してみせた。

その話は事実だった様子で、藤本が庄司に「それやらせたいだけじゃん」とツッコミを入れ、庄司は大笑いしながら「俺好きなのよ。先輩後輩じゃなくて、ファンだから」と語っていた。

その後は秋山が自宅で作っているという朝食を3人で調理した。