女優・土屋太鳳（31）の姉でタレントの土屋炎伽（33）が25日、自身のインスタグラムを更新。留学先でのホストファミリーとの16年ぶりの再会ショットを公開した。

「高校の短期留学プログラムでお世話になったホストファミリーと再会することができました」と報告。「なんと16年ぶり…！オーストラリアには1ヶ月間だけの滞在でしたが、家族のように温かく迎え入れてくれた大好きなお二人。いつか会いに行きたいと願っていたら 今回観光ツアーで日本に来ていると知って、思いきってメッセージを送ったら会うことができました」と自ら連絡して再会が実現がしたことを明かした。

「拙い英語しか話せなくてもどかしかったから、ちゃんと英語勉強し直そう。。(毎年思ってる)」とつづった。

「当時の写真を見つけたけれど画質が悪すぎて 笑」と高校当時の写真もアップ。「昔と変わらず歩く時は手を繋いでいてほっこりしました 次は私がオーストラリアに会いに行きたいなぁ」と記した。

この投稿に、ファンからは「素晴らしい」「とっても素敵なお写真」などのコメントを寄せられている。