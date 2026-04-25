小池里奈、赤らむ頬と美しい肢体 “街の本屋”の奇跡の恋物語をグラビアで表現
俳優の小池里奈が、10日に『SPA!デジタル写真集 小池里奈「あなたのページをめくる」』をリリース。発売を記念した誌面カットが到着した。
【写真】横顔も美しい…“街の本屋”の奇跡の恋物語を見事に表現した小池里奈
小池は、1993年9月3日生まれ、栃木県出身。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビューし、以降、役者、グラビア、バラエティーと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務めている。
本作は、街の本屋を舞台に紡がれた奇跡の恋物語を、なんとグラビアカットのみで表現していく。届いたカットでは、隣のテーブル席で読書にふける美女の姿を捉えており、近距離で美顔を拝むことが出来る。この後に恋小説の様な展開が起きてといい、誘われて連れていかれたのは、なんと彼女の部屋。徐々に衣服が着脱していき、あらわになる美しい肢体。赤らむ頬が印象的で照れくさそうな表情や美尻が、胸がざわつかせる。
【写真】横顔も美しい…“街の本屋”の奇跡の恋物語を見事に表現した小池里奈
小池は、1993年9月3日生まれ、栃木県出身。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビューし、以降、役者、グラビア、バラエティーと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務めている。
本作は、街の本屋を舞台に紡がれた奇跡の恋物語を、なんとグラビアカットのみで表現していく。届いたカットでは、隣のテーブル席で読書にふける美女の姿を捉えており、近距離で美顔を拝むことが出来る。この後に恋小説の様な展開が起きてといい、誘われて連れていかれたのは、なんと彼女の部屋。徐々に衣服が着脱していき、あらわになる美しい肢体。赤らむ頬が印象的で照れくさそうな表情や美尻が、胸がざわつかせる。