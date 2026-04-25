愛してやまない愛猫の名前と「おいで」で呼びかけてみた飼い主さん。一体どんな反応を見せてくれたのでしょうか…？呼ばれた猫ちゃんの様子を収めたリール動画は、記事執筆時点で26万再生を突破。「たまらない可愛すぎる」「羨ましい」との声があがりました。

【動画：『おいで』と呼ばれた猫→トコトコと近づいてきて…とんでもなく尊い『愛おしさ満載の反応』】

ふわふわ長毛が愛らしいプーちゃん

Instagramアカウント「プーは末っ子｜ねこ暮し」に投稿されたのは、甘えん坊な猫ちゃんと飼い主さんの絶妙なやり取りの様子です。

登場するのは、ふわふわの長毛が愛らしいサイベリアンの「プー」ちゃん。遊ぶこととブラッシングが好きな男の子です。

投稿主さんは3匹の猫ちゃんたちを飼育していて、プーちゃんは一番下の末っ子だといいます。

飼い主さんの「おいで」にお返事

ある日、飼い主さんは姿が見えないプーちゃんに「プーちゃん、おいでっ」と呼びかけてみたのだとか。すると、声を聞きつけたのか、「にゃっにゃにゃあ」と可愛らしい声で鳴きながら、トコトコと近づいて来てくれたといいます。

ちゃんとお返事してくれたプーちゃんには飼い主さんからご褒美のなでなで。存分に撫でてもらったのか、満足できたようです。

呼ばれてないのに来ちゃう子も？

別の日の投稿にも、飼い主さんに呼ばれて嬉しそうに駆け寄るプーちゃんの姿が収められていました。最初の投稿と少し違っているのは、プーちゃんの後ろから現れたもう1匹の猫。呼びかけてはいなかったものの、3匹の中では最年長の男の子「パン」ちゃんが一緒に来てくれたのでした。

初めに紹介した投稿には「想像以上にかわいい子がやってきて思わず声が出ました♡」「呼んだっかっ？みたいに聞こえて可愛いです……」「王様感ありますね♡」「名前もお姿も性格もかわいすぎる。」と絶賛のコメントが集まりました。

Instagramアカウント「プーは末っ子｜ねこ暮し」では、長男パンちゃん、次女ニコちゃん、末っ子プーちゃんの癒しの日常を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント『プーは末っ子｜ねこ暮し』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。