「髪型マンネリ中」な【40・50代】集合！ 程よく上品見えな「こなれレイヤーボブ」

いつもの髪型に飽きてしまった大人世代へ。長さを大きく変えなくても、レイヤーを入れてシルエットに動きを出すだけで、上品でオシャレな雰囲気に生まれ変わるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、マンネリを解消して大人の魅力を引き出す、こなれレイヤーボブをご紹介します。

肩で自然にはねる、ナチュラルブラウンのプチウルフ

落ち着いたナチュラルブラウンのプチウルフボブです。トップは内側へグッと入れてまとまりをもたせつつ、ベースは首元でくびれさせて肩のラインで外ハネにしています。自然とはねるレングスを活かしたスタイルなので、一日中きれいなシルエットをキープしやすいのが嬉しいポイントです。

透けるようなハイライトグレージュのひし形ボブ

光を含んで透けるような、透明感たっぷりのハイライトグレージュを合わせたレイヤーボブです。ボブに段をプラスすることで毛束の動きと軽やかさを演出し、美しいひし形シルエットを作り出しています。サッと結べる長さが残っているため、忙しい朝は手軽にヘアセットを済ませたい人におすすめです。

まろやかグレージュで作る、柔らかなレイヤーボブ

明るすぎないまろやかなグレージュカラーを採用した上品なボブスタイルです。ベースには適度な厚みを残してプツッとしたラインを作りつつ、肩のラインで自然な外ハネに。トップは細かく毛束を作って軽快な動きを出しているため、重たい印象を避けて爽やかな抜け感を与えています。

都会的なバランスの長めレイヤーボブ

パツッとした重さをベースに残しつつ、顔まわりと表面に繊細なレイヤーを入れた長めのボブスタイルです。前髪を作らずに前上がりのシルエットに整えることで、表情が明るく見えて都会的な雰囲気が引き立ちます。重さと軽さの絶妙なバランスが立体感を生み出すため、洗練されたオシャレが楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@urano_kazuyuki様、@ryokonishi_ways様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里