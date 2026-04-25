防衛省が鮮明な画像を公開

防衛省・統合幕僚監部は2026年4月22日、沖縄県の波照間島沖で中国海軍の艦艇2隻を確認したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。

【画像】近い！これが海自艦が撮影した中国海軍のステルス艦です

自衛隊が確認したのは、中国海軍のルーヤンIII級ミサイル駆逐艦1隻とジャンカイII級フリゲート1隻の計2隻。いずれもステルス性を意識した外観です。

これらの艦艇は4月22日午前3時頃、日本最南端の有人島である波照間島の南約80kmの海域に出現。与那国島と西表島の間を北東に進み、東シナ海に向けて航行したとしています。

今回出現した中国艦は、2026年4月19日に奄美大島と横当島の間を航行して太平洋に展開しており、再び出現しました。

これに対して自衛隊は、海上自衛隊の第5水上戦隊に所属する護衛艦「あけぼの」が警戒監視・情報収集を行ったとしています。

同艦はむらさめ型護衛艦の8番艦で、昨年にはイギリス海軍空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を中心とする英空母打撃群（CSG 25）との共同訓練に参加していました。