昨今、友達をコスパで選ぶ「フレンドフレーション」という言葉が注目を集めている。

【映像】友達をコスパで選ぶ若者たち（実際の様子）

総務省「家計調査」によると、単身世帯が1カ月に使う「交際費」はここ10年間で減少している。背景には物価高の影響が考えられるが、実はそれだけでない。

「コスパやタイパを重視する若い世代を中心に、人付き合いの考え方そのものがシビアになっている傾向がある」（元週刊SPA!副編集長・田辺健二氏）

それを象徴する言葉が「フレンドフレーション」だ。「フレンド」と「インフレーション」を組み合わせた海外発の造語で、生活費の高騰により人付き合いは「投資」、より高いリターンが期待できる交際だけにお金を投じる。そんな考え方が広まっているという。

実際に街の声を聞いてみると…。

「結婚式に誘われることが増えたので、ご祝儀大変だなみたいな。選ぶかもしれない。行くか行かないか」

「自分にメリットがありそう、楽しそう、自分が相談したいことを聞いてもらえそうとか、何かプラスになるものがあるんだったら行く。自分が使える時間自体は少ないから、本当に行くべきなのかなとか考えちゃう」

「仕事につながらないかなとか。たまにそういう人から誘われるけど、別に意味あるんかな？みたいな」

「私たちは（誕生日などで）プレゼント交換し合っていない。みんなそれぞれ自分にお金を使いたいから」

田辺氏は「友達同士でも損得勘定が強く働く世代なので、職場においてもそのシビアな判断基準は健在。おじさん世代がうまく付き合うためには『実りのない会議や飲み会』を徹底的に排除するなどの努力が必要だ」と指摘した。

さらに、「今の若い子は物心ついた時から、例えばSNSだったり、圧倒的な情報量を浴びせられてそれを捌かなければいけない。とにかく日々忙しいというのが慢性的にある。だから、『お願いだから時間とお金の無駄をさせないで』というのがみんな根っこにある」との見方を示した。

これに千原ジュニアは「我々の時なんて、映画一択やったのがレンタルビデオができて、今やサブスクで見なあかんもんめちゃくちゃあるもんね」とコメント。田辺氏は「忙しすぎる。だから結末から教えてほしいし。確認のために見るっていう。もう考え方が違う。その中で生まれたのが、友達同士でも投資なんだっていう（考え方）。よりシビアになっている」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）