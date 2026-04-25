りくりゅう、プロ転向へ「もっとペアを身近で感じていただけるように」
『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケートの三浦璃来と木原龍一が参加。取材を受けた。
【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら
りくりゅうは今月17日に、それぞれのSNSを更新し、今シーズン限りで引退することを発表。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。
続けて、競技人生を振り返り、多くのサポートに感謝。「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」とつづり、「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」といい、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と前向きな決断であったことを伝えた。最後は「今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。長い間、本当にありがとうございました」と結んでいた。
パレード前にあいさつした木原は「朝早くからお集まりいただき、ありがとうございます。ミラノ・コルティナオリンピックでは、たくさんのご声援をいただき、本当にありがとうございました。何度も心が折れそうな瞬間がありましたが、皆様からのご声援で戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。本日は皆様に少しでも感謝の気持ちをお届けできればと思っています」と話していた。
歩き終えた心境を問われると三浦は「たくさんの方に私たちの名前を呼んでいただいた。思いがこみ上げて泣きそうになってしまった」と振り返りながら「たくさんの方に応援していただいて私たちはここにいるんだなと感じました」と口にした。木原も「たくさんの方に支えていただき、自分たちはここまで歩んで来られたんだと改めて感じました。朝早くから、たくさんの方に集まっていただき、本当にありがとうございました」と感謝した。
この経験を次に、どう生かしたいか、という質問も。三浦は「たくさんの方に『りくりゅう』と言っていただいた。ペア競技も、たくさんの方に知っていただいたと思えた今回のオリンピックだったので、ここで終わらせずに次の世代につないでいけるように。私たちも長い時間が掛かるかもしれないですけど頑張っていきたいと思います」と力を込める。木原も「今日1日、すごく幸せな気持ちになった。また自分たちは新しいスタートをしていくんだ、という気持ちになれた。現役は引退しますが、またペアを広めていけるように頑張っていこうと思います」としながら「ペアを始めた当初は、そういった未来はなかなか想像できなかった。ですけど本当にたくさんの方に支えていただき、この場にたどり着けました。感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをかみ締めた。
また木原からは「これからもプロとして頑張っていく」という発言も。まだ詳細は発表できないというが木原は「現役の期間中は、日本の皆さんの前で演技を披露させていただく機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えている。どんな形になるかはわからないですけど、もっとペアを身近で感じていただけるように、いろんなことをさせていただきたいと思います」と話していた。
TEAM JAPANの面々は、COREDO室町テラス大屋根広場をスタート。日本橋中央通りを往復し、約700メートルを歩くと声援を受け、手を振っていた。
【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら
りくりゅうは今月17日に、それぞれのSNSを更新し、今シーズン限りで引退することを発表。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。
パレード前にあいさつした木原は「朝早くからお集まりいただき、ありがとうございます。ミラノ・コルティナオリンピックでは、たくさんのご声援をいただき、本当にありがとうございました。何度も心が折れそうな瞬間がありましたが、皆様からのご声援で戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。本日は皆様に少しでも感謝の気持ちをお届けできればと思っています」と話していた。
歩き終えた心境を問われると三浦は「たくさんの方に私たちの名前を呼んでいただいた。思いがこみ上げて泣きそうになってしまった」と振り返りながら「たくさんの方に応援していただいて私たちはここにいるんだなと感じました」と口にした。木原も「たくさんの方に支えていただき、自分たちはここまで歩んで来られたんだと改めて感じました。朝早くから、たくさんの方に集まっていただき、本当にありがとうございました」と感謝した。
この経験を次に、どう生かしたいか、という質問も。三浦は「たくさんの方に『りくりゅう』と言っていただいた。ペア競技も、たくさんの方に知っていただいたと思えた今回のオリンピックだったので、ここで終わらせずに次の世代につないでいけるように。私たちも長い時間が掛かるかもしれないですけど頑張っていきたいと思います」と力を込める。木原も「今日1日、すごく幸せな気持ちになった。また自分たちは新しいスタートをしていくんだ、という気持ちになれた。現役は引退しますが、またペアを広めていけるように頑張っていこうと思います」としながら「ペアを始めた当初は、そういった未来はなかなか想像できなかった。ですけど本当にたくさんの方に支えていただき、この場にたどり着けました。感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをかみ締めた。
また木原からは「これからもプロとして頑張っていく」という発言も。まだ詳細は発表できないというが木原は「現役の期間中は、日本の皆さんの前で演技を披露させていただく機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えている。どんな形になるかはわからないですけど、もっとペアを身近で感じていただけるように、いろんなことをさせていただきたいと思います」と話していた。
TEAM JAPANの面々は、COREDO室町テラス大屋根広場をスタート。日本橋中央通りを往復し、約700メートルを歩くと声援を受け、手を振っていた。