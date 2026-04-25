2児の母・青木裕子、中学生になった長男への弁当公開 海苔文字に「器用すぎ」「野菜とお肉のバランスが絶妙」と反響
【モデルプレス＝2026/04/25】フリーアナウンサーの青木裕子が4月24日、自身のInstagramを更新。中学生になった長男への弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「野菜とお肉のバランスが絶妙」中学生になった長男への海苔文字弁当
青木は「長男が中学生になりました 3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわって、新生活に突入しました」と長男の中学校入学を報告。ご飯の上に「チューガクセイ！！」という海苔の文字を乗せ、卵焼き、肉と野菜の炒め物、鶏のから揚げ、ブロッコリーが3つの弁当箱に詰められたボリュームたっぷりの弁当を公開し、「お弁当作りは、まだ楽しいです。いつかめんどくさい〜となるかもしれませんが、今のところ楽しんでいます」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ユーモアがあって素敵」「THE 男子中学生のお弁当のボリューム」「食べ応えがありそう」「野菜とお肉のバランスが絶妙」「器用すぎ」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「野菜とお肉のバランスが絶妙」中学生になった長男への海苔文字弁当
◆青木裕子、中学生になった長男への弁当公開
青木は「長男が中学生になりました 3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわって、新生活に突入しました」と長男の中学校入学を報告。ご飯の上に「チューガクセイ！！」という海苔の文字を乗せ、卵焼き、肉と野菜の炒め物、鶏のから揚げ、ブロッコリーが3つの弁当箱に詰められたボリュームたっぷりの弁当を公開し、「お弁当作りは、まだ楽しいです。いつかめんどくさい〜となるかもしれませんが、今のところ楽しんでいます」とつづっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ユーモアがあって素敵」「THE 男子中学生のお弁当のボリューム」「食べ応えがありそう」「野菜とお肉のバランスが絶妙」「器用すぎ」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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