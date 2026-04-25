中村仁美アナ、最後の親子遠足での弁当披露「にこちゃんポテトが可愛い」「詰め方綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】フリーアナウンサーの中村仁美が4月24日、自身のInstagramを更新。親子遠足での弁当を公開し、話題となっている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「にこちゃんポテトが可愛い」親子遠足弁当
中村は「私の人生で最後になるであろう三男との親子遠足へ…」とつづり、写真を投稿。まげわっぱに入ったお弁当は、海苔巻や枝豆、アンパンマンポテトや蓮根、鶏手羽の揚げ物などが入っており、別添でイチゴやゼリーなどを入れた豪華な弁当となっている。まげわっぱの奥には海苔の巻かれていないおにぎりや煮卵、キュウリなどがプラスチック容器に入った、少し内容の違う弁当も写っている。
また中村は「今しかないこのサイズ感 このフォルム みんなあっちへこっちへ わちゃわちゃわちゃ」「最後は一緒に手をつないで歩く…あー可愛すぎでした」と続け、幼い子供とのかけがえのない時間を堪能したことも記している。
この投稿に「素敵なお弁当」「どれも美味しそうですね」「お弁当の彩り美しい」「にこちゃんポテトが可愛い」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「詰め方綺麗」「豪華で美味しそう」「こんな素敵なお弁当作れるなんて尊敬します」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「にこちゃんポテトが可愛い」親子遠足弁当
◆中村仁美アナ、弁当2個披露
中村は「私の人生で最後になるであろう三男との親子遠足へ…」とつづり、写真を投稿。まげわっぱに入ったお弁当は、海苔巻や枝豆、アンパンマンポテトや蓮根、鶏手羽の揚げ物などが入っており、別添でイチゴやゼリーなどを入れた豪華な弁当となっている。まげわっぱの奥には海苔の巻かれていないおにぎりや煮卵、キュウリなどがプラスチック容器に入った、少し内容の違う弁当も写っている。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に「素敵なお弁当」「どれも美味しそうですね」「お弁当の彩り美しい」「にこちゃんポテトが可愛い」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「詰め方綺麗」「豪華で美味しそう」「こんな素敵なお弁当作れるなんて尊敬します」などと反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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