有名女優「家でお弁当」品数豊富なメニュー披露「彩りが綺麗」「栄養バランスばっちり」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の秋野暢子が4月24日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「彩りが綺麗」家で食べた手作り弁当公開
秋野は「今日はお昼ご飯はお弁当だったんだけど…ガラススタジオで食べる予定が色々あって出かけられずに 家でお弁当と…ちょっと不思議な状態です」とつづり、写真を投稿。揚げ物やサラダ、卵と青菜の炒めものやトマトが入った彩りのいい弁当箱とアルミホイルに包まれた鮭や炊き込みご飯のおむすびのセットを披露している。
この投稿には「栄養バランスばっちり」「美味しそう」「彩りが綺麗」「真似したい」「理想のお弁当」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「彩りが綺麗」家で食べた手作り弁当公開
◆秋野暢子、手作りの弁当を披露
秋野は「今日はお昼ご飯はお弁当だったんだけど…ガラススタジオで食べる予定が色々あって出かけられずに 家でお弁当と…ちょっと不思議な状態です」とつづり、写真を投稿。揚げ物やサラダ、卵と青菜の炒めものやトマトが入った彩りのいい弁当箱とアルミホイルに包まれた鮭や炊き込みご飯のおむすびのセットを披露している。
◆秋野暢子の手料理に反響
この投稿には「栄養バランスばっちり」「美味しそう」「彩りが綺麗」「真似したい」「理想のお弁当」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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