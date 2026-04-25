辻希美の夫・杉浦太陽、三男・幸空くんに付きっきりで看病 2ショットに 「元気になってよかった」「無邪気で可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の杉浦太陽が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「無邪気で可愛い」三男とのお家2ショット
杉浦は「コアが体調優れなくて 昨夜から付きっきりだったけど すぐに元気になってマジよかった」とつづり、写真を投稿。オレンジ色のソファに腰掛ける杉浦の上に、幸空くんが座り、カメラにむかって大きな口を開け、両手でピースする元気な姿を披露している。
この投稿には「元気になってよかった」「太陽パパの愛情にほっこりする」「ピースしてる幸空くん可愛すぎる」「元気いっぱいの姿に癒されます」「無邪気で可愛い」などと、注目を集めている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「無邪気で可愛い」三男とのお家2ショット
◆杉浦太陽、三男・幸空くんの姿公開
杉浦は「コアが体調優れなくて 昨夜から付きっきりだったけど すぐに元気になってマジよかった」とつづり、写真を投稿。オレンジ色のソファに腰掛ける杉浦の上に、幸空くんが座り、カメラにむかって大きな口を開け、両手でピースする元気な姿を披露している。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「元気になってよかった」「太陽パパの愛情にほっこりする」「ピースしてる幸空くん可愛すぎる」「元気いっぱいの姿に癒されます」「無邪気で可愛い」などと、注目を集めている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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