【ひらがなクイズ】モチモチした甘味や生き物の食べられる筋肉に共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、和のスイーツから、社会生活で受け取るメッセージ、さらに海の幸として愛される食材の部位まで、バラエティ豊かな3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを思い浮かべて、空欄を埋めてみてください。
□□たま
お□□せ
かいば□□
ヒント：お汁粉やあんみつに入っている、丸くてモチモチとしたもの。ホタテなどの殻を閉じるための部位で、食用として重宝される部分を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「しら」を入れると、次のようになります。
しらたま（白玉）
おしらせ（お知らせ）
かいばしら（貝柱）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な和菓子の材料、コミュニケーションに欠かせない表現、そして食卓を彩る海鮮のパーツという組み合わせでした。ひらがなで「しら」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる役割を持つ言葉へと変化するのが面白いですね。知識を総動員して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、和のスイーツから、社会生活で受け取るメッセージ、さらに海の幸として愛される食材の部位まで、バラエティ豊かな3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを思い浮かべて、空欄を埋めてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□たま
お□□せ
かいば□□
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正解：しら正解は「しら」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しら」を入れると、次のようになります。
しらたま（白玉）
おしらせ（お知らせ）
かいばしら（貝柱）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な和菓子の材料、コミュニケーションに欠かせない表現、そして食卓を彩る海鮮のパーツという組み合わせでした。ひらがなで「しら」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると全く異なる役割を持つ言葉へと変化するのが面白いですね。知識を総動員して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)