ロッテは25日、5月2日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）で2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる冠協賛試合「パーソルDAY」を開催し、芸人の「カカロニ」が始球式を行うことになったと発表した。

パーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えるにあたり、同じくコンビ結成10周年を迎える人気芸人「カカロ二」が登板することになった。

始球式は「パーソルDAY」のファーストピッチセレモニーとして13時45分頃から行われる予定だ。

▼ カカロニ すがやコメント

「野球のイメージがない僕らに始球式という大役を与えてくださり大変光栄です！！ゴールデンウィークに遊びにきた子ども達にも楽しんでもらえるよう頑張りますのでよろしくお願いします！！ みんなで勝ちましょう！！マリーンズ！ファイティン！！」

▼ カカロニ 栗谷コメント

「始球式！それは誰もが憧れるもの。そんな夢のような場所に立たせて頂けて感謝感謝感謝！今までの人生の全てをその一球に乗せて投げます！そして取ります。ストライクを！！」