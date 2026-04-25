元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。変わり者ぶりを裏付けるかのような事実が続々と披露される中、お金にまつわる逸話も飛び出した。

1カ月あるキャンプに所持金3万円で参加したといい、「そもそもお財布にお金をあんまり入れてなかったんで」と笑顔。阪神の元チームメート・鳥谷敬氏からも「遠征の3日間で（財布に入っていたお金が）1000円だったです」と証言された。

井川氏は「使わないですよね、普通にキャンプなんで。練習なんで。お金使うところがない」とピシャリ。チームの行事や先輩との付き合いにもあまり参加せず、派手に遊ぶことも散財することもなかった。

大リーグ、ヤンキースに移籍の際には、移籍金30億円、契約金は5年20億円というファンも驚く金額だったが、本人は「正直、何とも思っていなかった」と回想。「野球をお金のためにやってなかった部分もあった」ことに加え、「大リーグファンでもなかったし」と衝撃の本音告白で、共演陣も爆笑だった。