LE SSERAFIMサクラ、金髪ヘアアレンジ3選公開「雰囲気変わる」「完璧すぎるビジュアル」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が4月24日、自身のInstagramを更新。金髪でのヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】28歳人気K-POPメン「完璧すぎるビジュアル」雰囲気ガラリの金髪姿
サクラは「Celebration！」「金髪ポニーテール」「（顔が寒くて凍った〜）」とつづり、それぞれ投稿。黒の衣装で網タイツを合わせた金髪のボブ姿や、黒のハイネックトップスを合わせ、前髪もすべて上げ、腰辺りまでの長さのポニーテール姿、ワンショルダーにショート丈のボトムス衣装を合わせ、ウェーブの掛かったボブヘアに太ももまでの長さの三つ編みエクステを付けた姿などを披露している。
この投稿には「綺麗！」「雰囲気変わる」「金髪似合いすぎ」「美しすぎる」「色々なヘアスタイルが見れて眼福」「スタイル抜群でかっこいい」「完璧すぎるビジュアル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳人気K-POPメン「完璧すぎるビジュアル」雰囲気ガラリの金髪姿
◆サクラ、金髪での様々なへアスタイル公開
サクラは「Celebration！」「金髪ポニーテール」「（顔が寒くて凍った〜）」とつづり、それぞれ投稿。黒の衣装で網タイツを合わせた金髪のボブ姿や、黒のハイネックトップスを合わせ、前髪もすべて上げ、腰辺りまでの長さのポニーテール姿、ワンショルダーにショート丈のボトムス衣装を合わせ、ウェーブの掛かったボブヘアに太ももまでの長さの三つ編みエクステを付けた姿などを披露している。
◆サクラの投稿に反響
この投稿には「綺麗！」「雰囲気変わる」「金髪似合いすぎ」「美しすぎる」「色々なヘアスタイルが見れて眼福」「スタイル抜群でかっこいい」「完璧すぎるビジュアル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】