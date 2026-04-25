鈴木奈々、甥っ子のために作った“ボリューム満点＆愛情たっぷり”手作り弁当に反響「うわー！美味しそう」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。甥へ作ったというボリューム満点な手作り弁当を公開し、食欲そそる見た目に反響が寄せられている。
【写真】「うわー！美味しそう」甥っ子のために作った鈴木奈々の“愛情たっぷり”手作り弁当
弁当作りにハマっているという鈴木は「甥っ子にお弁当作りました 美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね」とつづり、おかずがたっぷり盛り付けられた弁当を披露した。
写真には、ふりかけがかけられた白米に、卵焼き、ブロッコリー、ウインナーなど、ご飯が進むラインナップとなっており、ファンからは「うわー！美味しそうだね」「私も作って欲しい〜」などと反響が集まっている。
【写真】「うわー！美味しそう」甥っ子のために作った鈴木奈々の“愛情たっぷり”手作り弁当
弁当作りにハマっているという鈴木は「甥っ子にお弁当作りました 美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね」とつづり、おかずがたっぷり盛り付けられた弁当を披露した。
写真には、ふりかけがかけられた白米に、卵焼き、ブロッコリー、ウインナーなど、ご飯が進むラインナップとなっており、ファンからは「うわー！美味しそうだね」「私も作って欲しい〜」などと反響が集まっている。