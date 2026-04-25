将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、直近で九段へ昇段したばかりの日本将棋連盟常務理事・糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。午前10時のおやつには、両者そろって青森の魅力がたっぷり詰まった絶品「りんごスイーツ」を注文し、視聴者の視線を釘付けにした。

【映像】ぎっちりミチミチ…両者が注文したタルトタタン

昭和54年以来、実に47年ぶりとなる青森市での名人戦開催。本局は「みなとまち・あおもり誕生400年」を記念する取り組みの一環として実現したもので、将棋の魅力とともに青森の歴史や文化を発信することも目的とされている。今回、両対局者に提供されるメニューとして、同実行委員会が「勝負メシ」「勝負スイーツ」「勝負ドリンク」の候補計35品をまとめた特製メニューブックを作成。その中には目移りするようなスイーツ12品、ドリンク8品がずらりと並んだ。

数ある候補の中から、迎えた1日目の午前10時に両者が選んだのは「タルトタタン」だった。タルトタタンとは、バターと砂糖でキャラメル状に煮詰めたリンゴにパイ生地やタルト生地をかぶせて焼き上げるフランスの伝統的な焼菓子。提供された一品は、地元・青森県産のりんご「紅玉」を使用しており、りんごの薪窯で香りをまとわせながら香ばしくキャラメリゼされている。濃厚な甘みと酸味、そして極上の香ばしさが特徴のこだわりのスイーツだ。

お供のドリンクには、藤井名人が「アイス米糀カフェオレ」、糸谷九段が「ハワイアン塩キャラメルラテ」をそれぞれ注文した。

ABEMAの中継に出演した青森県出身の阿部光瑠七段（31）は、地元の誇る名産品について「青森県に来たらりんごは食べてほしい。別次元なんです。本当に美味しくて、甘さが違うんです」と熱弁を振るい、そのポテンシャルを猛アピールした。

画面越しにも伝わるツヤツヤとした美しい仕上がりと、ぎっしり詰まった果肉感に、ABEMAの視聴者も大興奮の様子。「おー！うまそう」「おっしゃれー」「リンゴぎっちりやな」「朝にちょうどいい」「3つくらいほしい」と、すっかり食欲を刺激されたファンのコメントが多数寄せられていた。

青森ならではの極上スイーツでしっかりと糖分を補給した両者。盤上の熱戦は、ここからさらに激しさを増していく。

（ABEMA／将棋チャンネルより）