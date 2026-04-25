「ホワイトソックス５−４ナショナルズ」（２４日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手はＭＬＢキングタイに立つ１１号同点ソロを放つなど３打数１安打１打点、１四球。チームは逆転で連勝を２に伸ばした。

本拠地が騒然となったのは四回の第２打席だ。１点を追う四回１死無走者の第２打席。追い込まれてからの４球目、マイコラスが投じた低めのチェンジアップをコンパクトにすくい上げた。最後は右手一本ではじき返した打球はグングン伸びてバックスクリーン右に飛び込んだ。

悠然とダイヤモンドを一周し、ベンチでは満面の笑みを浮かべながら仲間たちとハイタッチ。開幕直後はビハインドの展開での一発が多くなかなか白い歯をこぼすことはなかったが、価値ある同点弾に自然と笑みがこぼれた。

さらに六回の第３打席ではＡＢＳチャレンジに成功してカウント３ボールとなったところでナショナルズベンチが申告敬遠。直前にマイコラスに変えて左腕のラブレディを投入していた中、異例の形で勝負を避けた。本拠地は大ブーイングに包まれたが、これも村上が恐れられている揺るぎない証拠だ。

村上は１７日のアスレチックス戦から２２日のダイヤモンドバックス戦まで日本選手としては最長となる５試合連続アーチをマーク。前日の試合でアーチが出ず、６試合連発という偉業は逃してしまったが、６試合連続安打を放つなど状態は上昇気流に乗っていた。

試合前時点で打率・２５３、１０本塁打、１９打点、ＯＰＳ・９９２とスラッガーとして申し分ない数字。チームも七回に試合をひっくり返し、なおも追加点のチャンスで村上は凡退してしまった。

直後に同点に追いつかれたが、八回にアントナッチの犠飛で勝ち越しに成功した。村上が２試合ぶりの一発で勢いをつけ、チームは連勝を２に伸ばした。