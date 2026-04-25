性別によって、兄妹で差をつけて育てられたという人も。今回は、男尊女卑の家庭で育ってきた人のエピソードをご紹介します。

優遇されてきた兄

「私は男尊女卑の地域で育ちました。2歳上の兄は常に優遇されていて、兄妹ゲンカになると理由なんて聞かずいつも私が叱られていました。私のおかずはいつも兄より品数が少ないし、大学の進学も許してもらえず。そんな生活が嫌で、高校卒業後は逃げるように家を出ました。

両親から期待されていた兄だったけど、兄は転職を繰り返し事業を起こすも失敗。借金があるのにギャンブルに手を出し、消費者金融にまでお金を借りて、多額の借金を抱えたそうです。私にまでお金を借りようとしてきたけど、断固拒否。しつこかったので連絡先をブロックして引っ越して逃げました。たとえお金があったとしても、助けるわけないでしょう。

従兄弟からの情報によると、親が家や畑を売って借金を返済したそうです。今は賃貸アパートに住んでいるようだけど、そうまでして借金を返してもらった兄は反省もせず威張り散らしてるんだとか。完全に子育て失敗ですよね……。もう相続できる遺産もないだろうし、このまま逃げ切りたいな……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 長男というだけで王様扱いだったのでしょうね……。ご両親は大変な老後を過ごすことになりましたが、自分たちの育児の結果なのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。