20本の3Pを沈めたセルティックス、敵地でシクサーズを下して2勝目…テイタムとブラウンがともに25得点

4月25日（現地時間24日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスが敵地のエクスフィニティ・モバイル・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの第3戦に臨んだ。

セルティックスは第1クォーターからジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウン、ニコラ・ブーチェビッチ、ペイトン・プリチャードの4人で7本の3ポイントシュートを成功。29－24で終えると、続く第2クォーターも点の取り合いになりながら、54－47でハーフタイムに突入した。

序盤にサム・ハウザー、テイタムの3ポイントがあった第3クォーターだが、開始3分14秒から0－12のランを献上。試合をひっくり返されると、その後はリードチェンジの末、終盤にプリチャードの長距離砲で5点のリードを奪った。

第4クォーターは1点ビハインドで迎えた開始4分56秒からテイタム、デリック・ホワイト、ブラウンの連続得点で92－85と逆転。シクサーズの反撃に遭うなか、試合終了残り26秒にテイタムが値千金の3ポイントを沈めた。

セルティックスが最終スコア108－100でシリーズ2勝目を獲得。テイタムが25得点7アシスト、ブラウンが25得点7リバウンド3ブロック、プリチャードが15得点、ブーチェビッチが11得点6リバウンド3ブロック、ホワイトが11得点3ブロックを記録したほか、チーム全体で47本中20本の3ポイントを射抜いた。

なお、両チームによる第3戦は27日（同26日）に開催される。

■試合結果



フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 100－108 ボストン・セルティックス



PHI｜24｜23｜27｜26｜＝100



BOS｜29｜25｜25｜29｜＝108



JB's 25 + JT's 25 = CELTICS G3 W.@FCHWPO: 25p, 7r, 4a, 3b@jaytatum0: 25p, 7a, 5 3pm

BOS (2-1) PHI I G4: Sunday, 7pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/FrND3fDkmy

- NBA (@NBA) April 25, 2026

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