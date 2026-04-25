王者サンダーのジェイレン・ウィリアムズが左ハムストリング負傷で離脱

4月24日（現地時間23日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ジェイレン・ウィリアムズが左ハムストリングのグレード1の肉離れにより、今後は毎週検査をしていくことになると発表した。

ウェスタン・カンファレンスならびにリーグベストの64勝18敗でレギュラーシーズンを終えたサンダーは、ウェスト第1シードで「NBAプレーオフ2026」へ進出。第8シードのフェニックス・サンズとのファーストラウンドは、最初の2試合を終えて2勝0敗とリードしている。

ウィリアムズは20日の初戦で22得点7リバウンド6アシストをマーク。23日の第2戦でも19得点4アシストを残して勝利に貢献も、その試合の第3クォーター途中に負傷。

昨夏に右手首の手術を受けたウィリアムズは、回復のために今シーズン開幕から19試合を欠場。復帰後は右ハムストリングの肉離れに見舞われ、2度の長期離脱を余儀なくされたことで、今シーズンは33試合の出場に終わっていた。

サンダーとサンズのシリーズは、サンダーがホームのペイコム・センターで2連勝。ここから会場をサンズのホーム（モーゲージマッチアップ・センター）へ移し、26日に第3戦、28日に第4戦が行われる。

ウィリアムズは第3、4戦に加え、ケガの状態次第で30日のシリーズ第5戦も欠場することになる。球団史上初の2連覇を目指すサンダーにとっては痛手だが、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーとチェット・ホルムグレンを中心に勝ち切れるか注目したい。