開催：2026.4.25

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 0 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が25日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパイレーツが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。

3回表、8番 コナー・グリフィン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 MIL 0-1 PIT

4回表、6番 ニコラス・ゴンザレス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 0-2 PIT

5回表、1番 オニール・クルーズ 8球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでパイレーツ得点 MIL 0-3 PIT

6回表、7番 スペンサー・ホルウィッツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 0-4 PIT

8回表、8番 コナー・グリフィン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 MIL 0-6 PIT

試合は0対6でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はブリュワーズのブランドン・ウッドラフで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:08:13 更新