開催：2026.4.25

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 5 - 4 [ナショナルズ]

MLBの試合が25日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はブライアン・ハドソン、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。

2回表、8番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライトへの犠牲フライでナショナルズ得点 CWS 0-1 WSH

4回裏、3番 村上宗隆 4球目を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 CWS 1-1 WSH

5回表、2番 デーレン・リレ カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 CWS 1-2 WSH、3番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 CWS 1-3 WSH

6回裏、5番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-3 WSH

7回裏、さらにピッチャーが悪送球でWソックス得点 CWS 3-3 WSH、1番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 4-3 WSH

8回表、3番 ブレイディ・ハウス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 CWS 4-4 WSH

8回裏、7番 サム・アントナッチ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 5-4 WSH

試合は5対4でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのジョーダン・リージャーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はナショナルズのライリー・コルネリオで、ここまで0勝1敗0S。Wソックスのドミンゲスにセーブがつき、1勝2敗6Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で3打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.256となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:22:14 更新