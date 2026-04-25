5月2日（土）の「オー！マイゴッド！」は大好評！水族館巡りの神の沖縄離島旅 後編！
5月2日（土）午前10時30分から午前11時25分
【出演者】
MC：ヒロミ、小泉孝太郎
VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」
■水族館巡りの神と行く、沖縄4泊5日の水槽探し後編！
「僕の知らない水槽があることが許せない！」
前回3月28日に放送された水族館巡りの神と巡る 沖縄・水槽探しの旅は、いよいよ後編へ。
舞台は絶景が広がる久米島＆ 個性派水槽が集う沖縄本島！
移動の合間には、以前 神が驚異の正解を重ねた水族館クイズを再び…！
神に出したクイズを皆様にも出題！
ここはどこの水族館でしょう？
気になる答えは放送をチェック！
■個性派水槽が揃う沖縄本島へ上陸！
4泊5日の旅の締めくくりに向かうは沖縄本島。
夜でも水槽が見られる㊙︎喫茶店や絶品中華と共に楽しむ巨大水槽が登場！
「こんな場所に！？」と驚く 身近なスポットに佇む水槽も…！
さらに、全国のあらゆる水槽展示施設を巡る神に「自分が魚になったらどこの水槽に入りたい？」と究極クエスチョン！
数多の水槽から選び抜いた1基とは…！？
これを見れば、沖縄水槽巡りの 神モデルプランが見つかるかも、、！
■“千手観音”の異名を持つ！ドラマーの神が登場！
正確無比なリズムから“千手観音”の異名を持つドラマー・神保彰さんが登場！
神が45年の歳月をかけて磨き上げたパフォーマンスにドリカム 中村正人が「大ファン」と唸る！
たった一台のドラムセットからリズムとメロディーを奏でる唯一無二の「ワンマンオーケストラ」とは一体…？