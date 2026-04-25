5月2日（土）午前10時30分から午前11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」

■水族館巡りの神と行く、沖縄4泊5日の水槽探し後編！





「僕の知らない水槽があることが許せない！」

前回3月28日に放送された水族館巡りの神と巡る 沖縄・水槽探しの旅は、いよいよ後編へ。

舞台は絶景が広がる久米島＆ 個性派水槽が集う沖縄本島！

移動の合間には、以前 神が驚異の正解を重ねた水族館クイズを再び…！

神に出したクイズを皆様にも出題！

ここはどこの水族館でしょう？



気になる答えは放送をチェック！



■個性派水槽が揃う沖縄本島へ上陸！





4泊5日の旅の締めくくりに向かうは沖縄本島。

夜でも水槽が見られる㊙︎喫茶店や絶品中華と共に楽しむ巨大水槽が登場！

「こんな場所に！？」と驚く 身近なスポットに佇む水槽も…！

さらに、全国のあらゆる水槽展示施設を巡る神に「自分が魚になったらどこの水槽に入りたい？」と究極クエスチョン！

数多の水槽から選び抜いた1基とは…！？

これを見れば、沖縄水槽巡りの 神モデルプランが見つかるかも、、！

■“千手観音”の異名を持つ！ドラマーの神が登場！





正確無比なリズムから“千手観音”の異名を持つドラマー・神保彰さんが登場！

神が45年の歳月をかけて磨き上げたパフォーマンスにドリカム 中村正人が「大ファン」と唸る！

たった一台のドラムセットからリズムとメロディーを奏でる唯一無二の「ワンマンオーケストラ」とは一体…？