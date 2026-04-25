お笑いコンビ「ココリコ」田中直樹（54）の元妻で、モデル・女優の小日向しえ（46）が24日、自身のインスタグラムを更新。次男が18歳となり、成人を迎えたことを報告した。

「おめでとうおめでとうおめでとう！次男坊18歳 成人」と18のろうそくが立ったケーキの写真をアップした。

「あっという間に大きくなって 身長もずーっと前に追い抜かされて どんどん頼もしくなって 一人で出来る事もたくさん増えて 最近はあんまり喋らなくなって 何考えてるんだかよくわからないけど グラウンドを走り回る姿は一度も逃さず見たいし 遊びに来た友達と楽しく過ごしてるのを見るのは微笑ましくて好きだし 少し離れたとこからいつでも助けられるよう見守っているから、どうか自信を持って自由にやりたい事をしてください」と記した。

「母はあなた達が居るから色々な事を諦めずに 頑張っていられます。生まれてきてくれてありがとう これからもなんやかんや助け合って行こうな！」と呼びかけた。

田中と小日向しえは03年6月に結婚。翌04年6月に長男をもうけ、08年4月には次男が誕生した。17年5月に離婚を発表。長男、次男の親権はいずれも田中が持つ。小日向は24年10月、芸能活動再開を報告していた。