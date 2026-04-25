藤本美貴、夫・庄司智春の“子どもたちも大好き”な手料理披露 「最高にありがてぇー」と感謝
タレントの藤本美貴（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）が家族のために作ってくれたという手料理を披露した。
【写真】「最高の旦那さんですな」藤本美貴が披露した夫・庄司智春の手作り“親子丼”
藤本は「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁 子供達も大好きな親子丼 最高にありがてぇー」とつづり、ボリューム満点の親子丼と、みそ汁が食卓に並べられた写真を披露した。
この投稿にファンからは「わぁ！ショジティーダイニング 美味しそう」「ご飯用意してくれる旦那さん素敵です」「めっちゃ美味しそう 上手ですね」「素敵な家事分担からの素敵なお料理」「いいなあ 美味しそうです♪♪」「美味しそうですね。作ってもらえると百倍美味しく感じそうです」「最高の旦那さんですな！」など、称賛の声が続々と寄せられている。
【写真】「最高の旦那さんですな」藤本美貴が披露した夫・庄司智春の手作り“親子丼”
藤本は「旦那さんが作ってくれた親子丼とお味噌汁 子供達も大好きな親子丼 最高にありがてぇー」とつづり、ボリューム満点の親子丼と、みそ汁が食卓に並べられた写真を披露した。
この投稿にファンからは「わぁ！ショジティーダイニング 美味しそう」「ご飯用意してくれる旦那さん素敵です」「めっちゃ美味しそう 上手ですね」「素敵な家事分担からの素敵なお料理」「いいなあ 美味しそうです♪♪」「美味しそうですね。作ってもらえると百倍美味しく感じそうです」「最高の旦那さんですな！」など、称賛の声が続々と寄せられている。