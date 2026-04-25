【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２４日、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使らがパキスタンの首都イスラマバードに向けて２５日に出発すると発表した。

イランのアッバス・アラグチ外相は２４日に現地入りしており、双方は戦闘終結を目指す再協議の実施に向けて調整を図るとみられる。

前回協議で米代表団を率いたバンス副大統領は同行しない。トランプ大統領とバンス氏は米国で報告を受けるといい、レビット氏はホワイトハウスで記者団に「必要と判断すれば副大統領はパキスタンに向かう」と語った。米主要ニュースサイト・アクシオスの記者はＳＮＳへの投稿で、２７日にも米イランの再協議が開かれる可能性を伝えている。

今回の高官訪問には、ウィトコフ氏のほか、トランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が同行する。レビット氏は「イランの言い分を聞く。ここ数日で、イラン側に進展が見られた。イランが対面協議を望んでいる」と述べた。トランプ氏はロイター通信のインタビューで、イランは今回、米国の要求に応えることを目的とした提案を示すと説明した。

アラグチ氏は２４日夜、イスラマバードに到着した。イランの外務省報道官は２５日、ＳＮＳに「米国との協議は予定していない。イランの意向はパキスタンに伝える」と投稿し、仲介国パキスタンを通じた間接協議になる見通しを示唆した。