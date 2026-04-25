◆米大リーグ ロイヤルズ６―３エンゼルス（２４日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２４日（日本時間２５日）、今季初勝利を狙って敵地・ロイヤルズ戦に先発し５回９０球を投げて、５安打５失点、５奪三振で降板して、今季６試合目での登板でも今季初勝利を逃して３敗目を喫し、防御率は６・２１となった。

両軍無得点の１回裏は、先頭のロフリンを一飛に打ち取ると、２番のＷＢＣ米国代表だったウィットを中飛。３番のＷＢＣベネズエラ代表・ペレスからは空振り三振を奪った。初回から９７・３マイル（約１５６・６キロ）をマークするなど、エンジン全開の立ち上がりとなった。

２回は先頭に四球を与えるとボークで二塁の進塁を許すなど１死三塁のピンチを迎えたが、後続を抑えて先取点は与えなかった。３回は危なげなく３者凡退。３回終了時点で４２球を投げ、無安打無失点という好発進を切った。

だが、ロイヤルズ打線につかまったのが両軍無得点の４回だ。１死一、三塁でマルテに右前にはじき返されて先取点を献上。一塁走者のスタートが遅れて二塁でアウトになる幸運があって流れは変わるかと思われたが、２死一塁から４連打を浴びて４点を追加され、０―５とリードを広げられた。５回も続投し、２者連続三振を奪うなど３者凡退で抑えただけに４回の１イニングだけが悔やまれる結果となった。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した雄星だが、ここまで勝ちなし。前回登板の４月１８日（同１９日）の本拠地・パドレス戦では６回４安打無失点、８奪三振と快投を見せて復調の兆しを見せていたが、白星は遠かった。