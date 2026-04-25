チケット販売大手のチケットマスターは、ワン・ダイレクションのメンバーで俳優、歌手のハリー・スタイルズのニューヨークでのレジデンシー公演を狙った大規模な転売行為を摘発し、「数千枚の不正チケット」を正規ファンに戻すと発表した。同社によると、詐欺業者が転売目的で複数の偽アカウントや架空の身分を使い購入制限を回避して座席を確保していたという。



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問題が浮上したのは今年初め、マディソン・スクエア・ガーデンで行われる30公演のVIPパッケージ価格が最高1667ドル(約26万円)まで高騰し、ファンの不満が噴出したことがきっかけだった。



チケットマスターのサウミル・メータ社長はファン向けの長文メッセージで事態を説明し、「転売目的で複数アカウントや偽の身元情報を使う業者を確認しました」「それらのチケットはまだファンには渡っておらず、すべて無効にしました。ツアー側と協力し、正規価格で再販売します」と述べている。



メータ社長によれば、転売業者は特に高額な上乗せが可能な安価で需要の高い座席を狙っていたという。「これは多くのツアーに影響する問題で、ハリーの公演は特に狙われやすかった」とも説明した。



また、正規価格についても言及し、手数料込みで19％が50ドル(約8000円)、77％が95ドル(約1万5000円)以下、すべて130ドル(約2万円)未満だと強調。正規購入者やすでに譲渡・再販されたチケットを持つファンへの影響はないとしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）