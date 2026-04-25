「あれで入るのかよ…」米ファンを“バグらせた”村上宗隆の脅威の片手弾 体勢崩しながらもリーグトップタイの11号、年間68発ペース「MLBのスカウトたちは完全に見逃した」「ガチの神やな」
村上は圧巻の11号アーチを放った(C)Getty Images
ホワイトソックス・村上宗隆の勢いが止まらない。
現地4月24日に本拠地で行われたナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。
【動画】片手で持っていった…村上の圧巻の11号アーチシーン
1点を追う4回一死無走者で迎えた第2打席。元巨人助っ人のマイルズ・マイコラスの外角チェンジアップに体勢を崩されながらも片手でセンター右へと放り込んだ。
打球速度104マイル（約167キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）、角度33度の一発はリーグトップタイの11号、年間68発ペースと勢いが止まらない。
村上はメジャー開幕から3戦連発を放った後、直近でも5戦連発と状態を上げてきていた。
本拠地に戻って、再び技ありの一発を披露、米ファンの間では「軽く振ってセンター右へって」「あれで入るのかよ…」「米スカウトは完全に見逃した」「ガチで神だな」と日本から挑戦している、若き長距離砲の圧巻のパワーに注目が集まり始めている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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