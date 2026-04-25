ド軍ロバーツ監督が告白した大谷翔平を“率いる感覚” 名将が漏らした二刀流を支える責任「ショウヘイは全てチェックしている。そこは本当に気を遣う」
ドジャースを率いる指揮官として、ロバーツ監督は大谷への想いを明かした(C)Getty Images
今現在メジャーリーグで唯一無二となっている大谷翔平の二刀流。まさしく「球界の至宝」と言える偉才が見せつける活躍は、日頃から“管理する側”にとっても小さくない責任を背負うものとなっている。
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ドジャースの名将デーブ・ロバーツ監督が、「大谷を支える」とは何かを語った。現地時間4月22日、米スポーツ専門局『ESPN』の特番内に出演した53歳の指揮官は、司会から「デーブ、ショウヘイをマネージメントするってどういう感じでしょう？」と問われ、「基本的にはすごく簡単なんだ」と切り出し、自身が管理する上で「最も気にしていること」を打ち明けた。
「難しいのはメディア対応の時なんだ。私の発言が彼との間で誤解を生まないように常に気をつけている。ショウヘイの場合は些細なことでも、大々的に取り上げられてしまったりするし、翻訳される過程でニュアンスが変わってしまうことも避けたい。今の時代はすぐに選手の耳に情報が伝わるからね。ショウヘイは全てをチェックしているし、そこは本当に気を遣う部分だ」
大谷との直接的な接し方ではなく、メディア対応における自身の振る舞いを、大谷をサポートする上での重要ポイントに挙げたロバーツ監督。さらにドジャースを率いて12年になる名将は「基本的に彼はルーティンが確立されていて、自己管理能力も問題がないから干渉はしない」と明言。そして、「ショウヘイをマネージメントしているという感覚は正直なところないんだ。むしろ、彼の邪魔しないように任せている」とも語った。
ある種の放任が二刀流の進化を促す要因としたロバーツ監督。だが、起用法に関しては、「一定の制限をかける必要がある」とも告白している。
「ショウヘイに関してはとにかく怪我だけはさせたくない。だから、例えば、登板日は『どこまで引っ張るか』とかの判断が重要になる。もしも、無理をさせて、悪い結果に繋がれば、それはこっちの責任でもある。もちろんコントロールしきれない側面もあるが、彼みたいな選手だからこそ、身体の負荷には物凄く気を遣うね」
打って、走って、そして投げて――。野球に関しては文字通り何でもできてしまう大谷だからこそ、監督は細部に気を遣う。稀代のスーパースターを支えるのは楽ではない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]