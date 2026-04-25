フリーアナウンサー武田真一が、24日放送の日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。NHK時代の後輩、和久田麻由子に「取材が甘い」と愛あるジョークを飛ばした。

エンタメコーナーのVTRに、3月末でNHKを退局しフリーとなった和久田麻由子が登場。日テレで25日にスタートし、メインキャスターを務める報道番組「追跡取材news LOG」をPRした。

和久田は番組に絡め、NHK時代の先輩である武田に「追跡取材」したいことについてトーク。「お子さんが幼稚園に入園する際に、バッグなどをミシンで全て手作りされて。チェック柄のすごくおしゃれな出来栄えだったと聞いて。お裁縫までできるんだと思って。スーパーダディですね。なぜ武田さんが自らお作りになったのか」と質問した。

スタジオの武田は和久田の問いに「これはですね、私この頃ミシンが好きで。裁縫男子になろうということで」と回答。続けて「思ったんです。思った。で、作った。それ以来作ってない」と打ち明けて笑いを誘った。

一方で和久田に対しては「ちょっと取材が甘いのが、幼稚園入園じゃないんです。小学校入学」と誤りを指摘。「甘い、だから。しっかり取材してください」と笑いを交えて呼びかけた。