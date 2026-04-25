＝LOVE大谷映美里、赤髪に鮮烈イメチェン「アニメから出てきたみたい」「可愛すぎて衝撃」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/25】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月23日、自身のTikTokを更新。赤髪姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「アニメから出てきたみたい」赤髪で雰囲気ガラリ
大谷は、苺の絵文字を添え「イメチェン」とつづり、赤髪姿で踊る動画を投稿。グループの楽曲「お姫様の作り方」に合わせて、水玉模様のトップスを着用しダンスする様子を披露した。これまでの暗色の髪色から、透明感のある赤髪ロングへとイメージチェンジした姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「アニメから出てきたみたい」「赤髪が似合いすぎ」「最高に可愛い」「イメチェン大成功」「可愛すぎて衝撃」「リアルお姫様」「肌の色に合ってて綺麗さ倍増」の声も寄せられた。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「アニメから出てきたみたい」赤髪で雰囲気ガラリ
◆大谷映美里、赤髪にイメチェン
大谷は、苺の絵文字を添え「イメチェン」とつづり、赤髪姿で踊る動画を投稿。グループの楽曲「お姫様の作り方」に合わせて、水玉模様のトップスを着用しダンスする様子を披露した。これまでの暗色の髪色から、透明感のある赤髪ロングへとイメージチェンジした姿を見せている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「アニメから出てきたみたい」「赤髪が似合いすぎ」「最高に可愛い」「イメチェン大成功」「可愛すぎて衝撃」「リアルお姫様」「肌の色に合ってて綺麗さ倍増」の声も寄せられた。（modelpress編集部）
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