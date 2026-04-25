ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが4月24日、自身のブログを更新。呼吸器との向き合い方について綴りました 。



【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん 呼吸機能の低下を明かす「それなりに自主トレもしていたのですが ＡＬＳの進行はゆるみませんでした」【ニャンちゅう】



津久井さんは「ただいま呼吸器と工夫の真っ最中なのです」と題して、呼吸器を使い始めた当時を振り返り、「『津久井さん自由に呼吸してください 呼吸器がアシストしますから』 気管切開した当初 こう言われてその感じで呼吸器と共存して来ました」と投稿。





呼吸器を使い始めた当初は「最初は噛み合わなかったり 呼吸がぶつかったりと 呼吸器は大変だった」とのことですが、「それでも気管切開する前よりも 呼吸は楽になりました」と振り返ります。





一時は呼吸器を数時間外せる時期もあったという津久井さんは「このままで〜って願っていましたし それなりに自主トレもしていたのですが ＡＬＳの進行はゆるみませんでした」と現在の自身の呼吸機能の状態を吐露。





低下してしまった自身の呼吸機能での呼吸器への対応について「今はいかに同調するか? 訪問医の医師と工夫の真っ最中なのです」と試行錯誤していることを明かしました。





津久井さんは以前から自身の状況を率直に発信していて、2024年10月のブログでは「私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。





津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。病と共生しながら、明るく発信を続ける姿は、多くの人々に勇気を与えています。

【担当：芸能情報ステーション】