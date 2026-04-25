2007年頃に社会問題となった「消えた年金」について、記憶にあるという人も多いのではないでしょうか。ただ、この問題は決して過去のものではありません。約20年経ったいまも、さまざまな理由により年金記録の“漏れ”は存在しているのです。そこで今回、「ねんきん定期便」に記載された見込受給額の低さに違和感を覚えた50歳会社員の事例をもとに、「ねんきん定期便」確認時の注意点をみていきましょう。

50歳会社員が「ねんきん定期便」に抱いた“違和感”

コウスケさん（仮名・50歳）は、妻と息子の3人暮らしです。年収は700万円で、高校卒業後18歳で就職し、その後30代前半まで転職を繰り返してきました。現在は造船所に勤務しています。

ある日、自宅のポストにコウスケさん宛てのハガキが届いていることに気がつきました。差出人は「日本年金機構」です。

「どれどれ、俺は将来どれくらい年金をもらえるんだろう」

ねんきん定期便を確認したコウスケさんは、記載されていた年金見込額を見た瞬間、思わず手が止まりました。

「156万円……月あたり13万円って、いくらなんでも少なすぎないか？」

想定よりも低い数字に動揺したコウスケさん。年金の仕組みは複雑なため、一度は「こんなものなのかもしれない」と自分を納得させようとしましたが、どこか腑に落ちません。

「ただの思い過ごしかもしれない。でも……」

年金額に納得がいかないコウスケさんは、思い切って年金事務所に行くことにしました。

年金加入記録回答票？なんですかそれ…

後日、年金事務所で職員が調べたところ、厚生年金の加入期間に一部誤りがあることが判明。担当者によると、転職が多い人や改姓があった人は、記録が正しくつながっていない場合があるそうです。

「やっぱりそうか！」

続けて、担当者から次のような質問がありました。

「45歳のときに届いた『年金加入記録回答票』は確認されましたか？」

「年金加入記録回答票？ なんですかそれ……」

「年金加入記録回答票」とは、これまでの年金加入履歴を本人に確認してもらうために送られる書類です。35歳・45歳・59歳の節目の年齢に届く封書版の「ねんきん定期便」に同封されており、通知された記録と自身の経歴を照らし合わせて漏れや誤りがあれば、日本年金機構へ確認を依頼できる仕組みになっています。

本来であれば、この段階で記録の不備に気づくことも可能です。コウスケさんは45歳のときに回答票を確認していなかったため、誤った記録が5年以上放置されていたということになります。

年金事務所での確認を終えたコウスケさんは、そのまま自宅へ戻り、どこか勝ち誇ったような表情で妻に報告しました。

「やっぱり記録が間違ってたみたいだ。確認して正解だったよ！」

喜んでくれるかと思いきや、妻の反応は、コウスケさんの予想とは違っていました。

妻の思わぬリアクション

「なんでもっと早く確認しておかなかったの？ 気にせずそのままにしていたら、もらえる年金が少ないままだったかもしれないのよ」

妻の言葉はもっともでした。たまたま今回ねんきん定期便を確認していなければ、誤った記録のまま将来の年金額が決まっていた可能性もあります。

「だよな、ごめんなさい……」

コウスケさんは、自分のこれまでの行動を振り返り猛反省、ようやく事の重大さに気づいたのでした。

「消えた年金問題」から約20年経つが…

2007年頃に一時期大きな注目を集めた「消えた年金問題」は覚えているでしょうか。いわゆる“持ち主不明”の年金記録が大量に存在していた問題で、その件数は約5,095万件にのぼり、多くの人の年金記録に影響が出ました。

かつて、年金記録は制度ごとに異なる番号で管理されていましたが、平成9（1997）年に「基礎年金番号」へ一本化。ところが、この統合作業の際に記録の紐付けがうまくいかず、本来つながるべき記録が分断されたまま残ってしまったことが問題の背景にあります。

この問題から約20年経ったいまも、さまざまな理由から記録漏れが発生する可能性はゼロではありません。特に、コウスケさんのように転職が多い人は注意が必要です。

昔は転職のたびに年金手帳が発行されていたため、「基礎年金番号」移行時の不備によって記録がうまく統合されず、宙に浮いたままになっているケースがあります。

もし「加入期間が短い気がする」「記載額が自分の記憶と合わない」といった違和感がある場合は、早めに年金事務所へ相談するようにしましょう。

なお、年金記録の確認は年金事務所の窓口で行えるほか、ねんきんネットの「持ち主不明記録検索」からも確認することができます。

自分の年金は自分で守る…国が自ら教えてくれることはない

今回の確認をきっかけに調査と手続きを進めた結果、将来受け取る年金額はねんきん定期便の記載額より月額でおよそ1万5,000円ほど増える見込みです。

「確認しておいて本当によかった……」

コウスケさんは、年金記録を確認することの重要性を改めて実感しました。

年金は長期間にわたって記録が積み上がっていく仕組みのため、わずかな記録漏れでも将来の受給額に影響を与えます。「自分は大丈夫だろう」と思い込まず、しっかり確認するようにしましょう。

辻本剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP