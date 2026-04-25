＜職場の妊婦さんが＞過剰な配慮を要求！やりすぎと思うけれど上司がマタハラを恐れてOKしそう…
妊娠中はつわりや体調不良があって、思うように働けないものです。職場に理解と配慮を求めることもまた当然の権利とも言えます。しかしなかには「それは求めすぎでは？」と思うこともあるようで……。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「妊婦さんへの配慮、どこまで？」というタイトルのこんな投稿です。
『うちの職場の妊婦さんが求めてきたことなんだけど、
1. 夜勤、早番、遅番できません←わかる
2. 重たいものは持てません、キツイ業務はできません←わかる
3. いろいろ食べたくなるから、業務中も休憩室で何か食べたいです←まあわかる
4. 眠たくなるから業務中でも休憩室で昼寝したいです←まあわかる
5. ずっと同じフロアにいるとストレスがたまるから、業務中でも他フロアに散歩させてください←わからん
6. 持ち回りでやっている掃除は匂いで吐きそうになるから独身にやってもらう←わからん
上司が押し切られて全部許可しそうだから阻止したいんだけど、どうしたらいい？』
投稿者さんの職場の妊婦さんが求めている待遇が、少し過剰ではないかとママたちに意見を求めていた投稿者さん。たしかにこうして列挙してみると「もっと私に配慮してください！」と何かと求めすぎな気がしてしまいますね。この投稿にママたちからどのようなコメントが寄せられたのでしょうか。
妊婦さんの昼寝、業務中の食事、散歩。配慮すべき？
『4の昼寝と5の散歩がOKなら、妊娠関係ない人でも同じ場所にこもっていたらストレスがかかるから散歩OKとか、生理前は眠くなるから休憩室で寝てOKとなる。どうしても眠くて眠くて仕事にならないなら、もう休職を申請したほうがいいと思う』
『4と5はなしでしょ。業務中に昼寝する場合はタイムカードを切って、時給を減らしてもいいのかな』
『3の業務中の食事と4と5はなし。それではいる意味がないし、むしろ邪魔なだけでしょ。「なら休めば？」という感じ』
今回の投稿では1の長時間労働が難しいことや、2の重たいものを持てないといった事情については「それは配慮してあげてほしい」と、投稿者さん同様に賛成している人が目立ちました。一方で、3以降については意見が分かれています。特にママたちが疑問視していたのは、「昼寝と散歩を許してもらいたい」という要望でした。重たいものを持つなど、体に負担になることであれば配慮したいものの、そうでないなら昼寝と散歩を許すのは少しいきすぎていると感じるママたちがいました。また3の食べづわりのために業務中に何か口に入れたいという要望も、業務の内容次第かもしれません。「他の人の業務の邪魔になる行為なら配慮できない」といった意見も。
「掃除は独身にやらせる」は許せる？
『6の掃除はマスクをすればいいのでは？ ついでに散歩しながら掃除すれば一気に解決』
『6はそうしてあげてほしい。トイレ掃除とかキツイでしょ』
『6はなし。トイレのようなところならわかるけど、においのない場所なら掃除はできると思う。6を認めるなら3はなしでしょ。つわりを理由に掃除はしないのに「業務中にいろいろ食べたい」ってただのわがままじゃない？ 休憩時間に食べたらいい』
また投稿者さんが気になったのは、6の掃除についてその妊婦さんが「独身にやらせる」と言っている点でした。既婚者だろうと独身だろうと、つわりなどがなく体調に問題がなければみんなが担当となるはず。それなのにあえて独身を指定していることは、たしかに違和感を覚えますよね。
ただこの掃除についても、ママたちの意見が分かれていました。つわり中は個人差もありますが、においに敏感になったり、すぐに吐き気をもよおしたりすることもあります。1つのことを許容するのであれば、その分できることをやってもらうというトレードオフの考え方を示しているママもいました。
今までの妊婦さんと同じ対応＋体調不良時は臨機応変でいいのでは
『職場にいた今までの妊婦さんと同じ対応でいけばいいんじゃないのかな』
『みんなで「妊婦スタッフが通常業務に戻れるまで、派遣でもいいから代わりの人を補充をしてください」と言ったほうがいいね』
現代は何かとハラスメントの指摘を恐れたり、良くも悪くも風通しがよすぎたりして、社員のわがままが通ってしまう世の中なのかもしれません。上司もその妊婦さんのことを思って、いろいろな要望を受け入れようとしているのでしょう。しかしそこで生まれるのが「それ以外の人たちの不満や不平等感」です。実際に投稿者さんが「上司が押し切られて全部通そうとしているのを阻止したい」と考えていることからも、職場内にそういった「やりすぎ」という空気が流れてしまっているのではないでしょうか。
そもそもこれまでの妊婦さんには、職場でどのような対応していたのかも気になりますよね。前例を作ると、今後もその妊婦さんが新たな要望を出してくるかもしれませんし、妊婦さんが優遇されすぎて他の人の不満がますます募ってしまう可能性も。上司もその妊婦さんの条件が妥当なのかどうか判断できないのかもしれません。投稿者さんは今後の職場環境のためにも、人員の補充やルール作りなど、上司に意見してみてもいいかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩