エプソン・ツアー第4戦に日本勢3人が出場 谷田侑里香と伊藤二花が3差6位発進
＜IOA選手権 初日◇24日◇モロンゴ・ゴルフ・クラブ・アット・タックウェット・キャニオン（米カリフォルニア州）◇6534ヤード・パー72 ＞日本勢3人が出場する米女子下部のエプソン・ツアー今季第4戦の第1ラウンドが終了した。
【連続写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
谷田侑里香と伊藤二花がそれぞれ「69」をマークし、首位と3打差の3アンダー・6位タイで滑り出した。長野未祈は9オーバーの131位タイとした。首位は6アンダーをマークした、アンナ・ノルドフォース（スウェーデン）とカーラ・ベルナート・エスキューダー（スペイン）だった。
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