1児の母・森絵梨佳、“小学生息子が味付け”ハンバーグ弁当公開「よだれ出る」「親子仲にほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの森絵梨佳が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子が味付けをしたハンバーグが入った弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳1児のママモデル「よだれ出る」息子味付けのハンバーグ弁当公開
森は「本日の小学生弁当」と紹介し、曲げわっぱに詰めた弁当の写真を投稿。ハンバーグやおくら、エビ、ミニトマトを詰め、別の容器にはデザートのパイナップルを添えている。また、「ハンバーグの味付けは息子がしました」と明かし、「最後にウスターソースもう少しだなっと仕上げ、とっても美味しい！！」とつづっている。また、息子との仲睦まじいやり取りにも触れ、息子からの「大好きだから、ちょっかい出したくなっちゃうんだよー」と言われたことに、「めったに言わない発言！今日雪ふるかもー！！」と喜びと驚きをにじませている。
この投稿に、ファンからは「料理の才能を感じる」「親子の会話が可愛すぎる」「親子仲にほっこり」「将来が楽しみ」「お昼が待ち遠しくなるお弁当」「ときめく言葉にキュンとした」といった反響が寄せられている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「よだれ出る」息子味付けのハンバーグ弁当公開
◆森絵梨佳、息子が味付けしたハンバーグ弁当公開
森は「本日の小学生弁当」と紹介し、曲げわっぱに詰めた弁当の写真を投稿。ハンバーグやおくら、エビ、ミニトマトを詰め、別の容器にはデザートのパイナップルを添えている。また、「ハンバーグの味付けは息子がしました」と明かし、「最後にウスターソースもう少しだなっと仕上げ、とっても美味しい！！」とつづっている。また、息子との仲睦まじいやり取りにも触れ、息子からの「大好きだから、ちょっかい出したくなっちゃうんだよー」と言われたことに、「めったに言わない発言！今日雪ふるかもー！！」と喜びと驚きをにじませている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料理の才能を感じる」「親子の会話が可愛すぎる」「親子仲にほっこり」「将来が楽しみ」「お昼が待ち遠しくなるお弁当」「ときめく言葉にキュンとした」といった反響が寄せられている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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