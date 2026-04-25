物語において主人公に「楽しみ」を与えすぎてはいけない！？読者が退屈しない重要なポイントとは【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

物語において主人公に「楽しみ」を与えすぎてはいけない！？読者が退屈しない重要なポイントとは

たのしみ ［英：Enjoyment ］

楽しみの意味

うれしかったり、面白かったりして胸が弾むこと。愉快で満ち足りた気持ち。

楽しみの類語

至楽 愉楽 謳歌 満喫 一興など

楽しみにおける体（フィジカル）の反応

興奮して息が上がる

目に輝きが出てくる

表情筋が緩む

はしゃぐ

姿勢が前のめりになる

没頭する

口数が多くなる

肩の力が抜ける

嫌なことを忘れる

足取りが軽い

声にハリが出る

アクティブになる

顔に血色が増す

思わず声が出る

満たされて笑顔になる

胸がスッとする

楽しみにおける心（メンタル）の反応

胸が躍るようなワクワク感がある

寛容になる

爽やかな気持ち

充実感で満たされる

和やかな気分

晴れ晴れした心地

ストレスが解消される

面白い

多幸感でいっぱい

解放感がある

この時間が続いてほしいと思う

元気が出る

気分が高揚する

何でもできる気がする

何かしてあげたくなる

期待感が高まる

人それぞれの「楽しみ方」には人間性が色濃く出るように

「楽しみ」は人の印象を変えるキャラ造成の小道具として

愉快で満ち足りた気持ちになる「楽しみ」は、人は抱く感情のなかでも誰でも欲する状態といえるでしょう。実際、私たちは「楽しみ」を求め、日々暮らしています。ところが物語においては、主人公に「楽しみ」を与えすぎてはいけません。楽しい状態には波乱や苦難が訪れないため、読者が退屈してしまいます。さらに主人公に与える「楽しみ」には意識すべき重要なポイントがあります。それは人間性や過去や家庭環境、現在の暮らしぶりを如実に反映させる「楽しみ」に設定すること。

たとえば、酒やギャンブルが「楽しみ」で仕方ない主人公にどんな印象を持ちますか？子どもの成長が何より「楽しみ」な主人公の場合はどうでしょう？もうおわかりですね。「楽しみ」はその人の印象をがらりと変えてしまうキャラ造成の小道具となり得るのです。主人公を含む登場人物の「楽しみ」の設定は、役どころを意識して与えてください。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅