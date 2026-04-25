2026年4月25日（土） MLB オリオールズ vs Rソックス 試合結果
開催：2026.4.25
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 10 - 3 [Rソックス]
MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。
オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。
1回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-0 BOS、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 3-0 BOS、5番 ディラン・ビーバーズ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 4-0 BOS
2回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BAL 4-1 BOS
2回裏、3番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 5-1 BOS
3回裏、6番 サミュエル・バサロ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 6-1 BOS
4回裏、3番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 8-1 BOS
5回表、2番 セダン・ラファエラ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BAL 8-2 BOS
5回裏、8番 コビー・メヨ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 9-2 BOS
6回表、7番 マルセロ・マイヤー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BAL 9-3 BOS
7回裏、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 10-3 BOS
試合は10対3でオリオールズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで1勝3敗0S。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.261となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-25 11:00:10 更新