開催：2026.4.25

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 10 - 3 [Rソックス]

MLBの試合が25日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はブランドン・ヤング、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。

1回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-0 BOS、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 3-0 BOS、5番 ディラン・ビーバーズ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 4-0 BOS

2回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BAL 4-1 BOS

2回裏、3番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 5-1 BOS

3回裏、6番 サミュエル・バサロ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 6-1 BOS

4回裏、3番 アドリー・ラッチマン 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 8-1 BOS

5回表、2番 セダン・ラファエラ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BAL 8-2 BOS

5回裏、8番 コビー・メヨ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 9-2 BOS

6回表、7番 マルセロ・マイヤー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BAL 9-3 BOS

7回裏、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 10-3 BOS

試合は10対3でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのブランドン・ヤングで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで1勝3敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.261となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:00:10 更新