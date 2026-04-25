2026年4月25日（土） MLB ブレーブス vs フィリーズ 試合結果
開催：2026.4.25
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 5 - 3 [フィリーズ]
MLBの試合が25日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。
ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。
3回表、1番 トレー・ターナー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 ATL 0-2 PHI
3回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 2-2 PHI
5回表、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 ATL 2-3 PHI
6回裏、9番 マイケル・ハリス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 4-3 PHI、ピッチャー アンドリュー・ペインターがワイルドピッチでブレーブス得点 ATL 5-3 PHI
試合は5対3でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝2敗0S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、2勝0敗3Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-25 11:00:12 更新