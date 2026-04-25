開催：2026.4.25

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 5 - 3 [フィリーズ]

MLBの試合が25日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとフィリーズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。

3回表、1番 トレー・ターナー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 ATL 0-2 PHI

3回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 2-2 PHI

5回表、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 ATL 2-3 PHI

6回裏、9番 マイケル・ハリス 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 4-3 PHI、ピッチャー アンドリュー・ペインターがワイルドピッチでブレーブス得点 ATL 5-3 PHI

試合は5対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝2敗0S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、2勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:00:12 更新