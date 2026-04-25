開催：2026.4.25

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 6 - 8 [ガーディアンズ]

MLBの試合が25日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとガーディアンズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

1回表、1番 ダニエル・シュニーマン 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 TOR 0-1 CLE、6番 ジョージ・バレラ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 TOR 0-3 CLE、7番 アンヘル・マルティネス 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 TOR 0-5 CLE

1回裏、3番 ウラジーミル・ゲレロ 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 TOR 1-5 CLE、4番 ヘスス・サンチェス 7球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-5 CLE

2回裏、7番 岡本和真 3球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-5 CLE

3回表、7番 アンヘル・マルティネス 11球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 TOR 3-7 CLE

5回裏、2番 アーニー・クレメント 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-7 CLE

6回表、2番 チェース・デローター 2球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでガーディアンズ得点 TOR 4-8 CLE

6回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 6-8 CLE

試合は6対8でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのマックス・シャーザーで、ここまで1勝3敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗6Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.222となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 11:02:11 更新