「日本は圧倒的な強さを見せつけた」米大手メディア選定の“W杯パワーランキング”！ フランスが最強、イングランドは史上最高評価、森保ジャパンは…
６月11日に開幕を迎える４年に１度の祭典で頂点に立つのはどの国か。
アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』が、元アメリカ代表DFのアレクシー・ララス氏によるワールドカップのパワーランキングを発表。北中米ワールドカップを前に、各国の実力を独自の視点で順位付けしている。
３位にランクインしたのはイングランド。キープレーヤーにはジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）が挙げられ、「ここ数十年で最高のイングランド代表チームだ。ストライカーのハリー・ケインが攻撃を牽引し、ベリンガムとデクラン・ライスが中盤を固めている今、イングランドがブレイクスルーを果たし、主要な国際タイトルを獲得する年になるかもしれない」と高く評価された。
２位はスペイン。中心選手としてペドリ（バルセロナ）の名が挙がり、「これはあなたの両親が知っていたスペインではありません」と前置きしたうえで、「今のスペインはそれよりも優れている。2024年の欧州選手権で優勝し、2024年３月以降は無敗。さらに2023年初めから見ても敗戦はわずか２回だけ」と、その安定感と完成度を称賛した。
そして１位に選ばれたのはフランス。キープレーヤーはキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）だ。「このチームに集まる才能、層の厚さ、そして傲慢さ…それはまるで、人を虜にするフランスの香水のようだ」と独特の表現で評し、ディディエ・デシャン監督にとって最後の主要大会となる今夏、「勝利で送り出すために必要なすべてを備えている」と太鼓判を押した。
一方、日本代表はFIFAランキングと同じ18位に位置付けられた。注目選手には遠藤航が選出。「日本は３月下旬、ロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランドに勝利。この勝利で圧倒的な強さを見せつけた。印象的なものだった」と評価されている。
『FOX SPORTS』でララス氏が選んだW杯出場国のパワーランキング、トップ20は以下のとおり（括弧内はFIFAランキング）。
１位 フランス（１）
２位 スペイン（２）
３位 イングランド（４）
４位 コロンビア（13）
５位 アルゼンチン（３）
６位 ポルトガル（５）
７位 ブラジル（６）
８位 オランダ（７）
９位 ドイツ（10）
10位 クロアチア（11）
11位 ベルギー（９）
12位 アメリカ（16）
13位 モロッコ（８）
14位 メキシコ（15）
15位 ウルグアイ（17）
16位 ノルウェー（31）
17位 エクアドル（23）
18位 日本（18）
19位 スイス（19）
20位 韓国（25）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パワーランキングとどれだけ違う？最新のFIFAランキングTOP20
アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』が、元アメリカ代表DFのアレクシー・ララス氏によるワールドカップのパワーランキングを発表。北中米ワールドカップを前に、各国の実力を独自の視点で順位付けしている。
３位にランクインしたのはイングランド。キープレーヤーにはジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）が挙げられ、「ここ数十年で最高のイングランド代表チームだ。ストライカーのハリー・ケインが攻撃を牽引し、ベリンガムとデクラン・ライスが中盤を固めている今、イングランドがブレイクスルーを果たし、主要な国際タイトルを獲得する年になるかもしれない」と高く評価された。
そして１位に選ばれたのはフランス。キープレーヤーはキリアン・エムバペ（レアル・マドリー）だ。「このチームに集まる才能、層の厚さ、そして傲慢さ…それはまるで、人を虜にするフランスの香水のようだ」と独特の表現で評し、ディディエ・デシャン監督にとって最後の主要大会となる今夏、「勝利で送り出すために必要なすべてを備えている」と太鼓判を押した。
一方、日本代表はFIFAランキングと同じ18位に位置付けられた。注目選手には遠藤航が選出。「日本は３月下旬、ロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランドに勝利。この勝利で圧倒的な強さを見せつけた。印象的なものだった」と評価されている。
『FOX SPORTS』でララス氏が選んだW杯出場国のパワーランキング、トップ20は以下のとおり（括弧内はFIFAランキング）。
１位 フランス（１）
２位 スペイン（２）
３位 イングランド（４）
４位 コロンビア（13）
５位 アルゼンチン（３）
６位 ポルトガル（５）
７位 ブラジル（６）
８位 オランダ（７）
９位 ドイツ（10）
10位 クロアチア（11）
11位 ベルギー（９）
12位 アメリカ（16）
13位 モロッコ（８）
14位 メキシコ（15）
15位 ウルグアイ（17）
16位 ノルウェー（31）
17位 エクアドル（23）
18位 日本（18）
19位 スイス（19）
20位 韓国（25）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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