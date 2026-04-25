2026年4月25日放送の「ぶらり途中下車の旅」は西武秩父線・池袋線の旅。

旅人は、堀内敬子。

西武秩父線

埼玉県飯能市の吾野駅と同県秩父市の西武秩父駅までの6駅を結ぶ西武鉄道の鉄道路線。車窓からは自然豊かで素朴でのどかな風景が楽しめます。

西武鉄道池袋線

東京・池袋から埼玉県・吾野までの全長57.8kmを31駅で結びます。沿線には、住宅街や大学が点在し通勤・通学に大変便利な路線です。また吾野から先は西武秩父線となり、行楽期には家族連れで賑わいます。

今週の旅人：堀内敬子

1971年5月27日生まれ 東京都出身

90年に劇団四季に入団。入団後「美女と野獣」「エビータ」など多くの作品に出演でヒロインを務める。

退団後は映画・ドラマ・舞台などに出演し活躍中

2007年第33回菊田一夫演劇賞、第15回読売演劇大賞優秀女優賞受賞。

おじゃましたところ 西武秩父駅 羊山公園 芝桜の丘 吾野駅 彫刻屋 近正 飯能駅 畑屋くらしの循環センター フカダヤsoeru craft 小針 真菜実さん 所沢駅 有限会社 石和設備工業〈KAWAYA-DESIGN〉B.B.Q KIMURA 彫刻屋 近正畑屋くらしの循環センター フカダヤsoeru craft 小針 真菜実さん有限会社 石和設備工業〈KAWAYA-DESIGN〉B.B.Q KIMURA



羊山公園 芝桜の丘（西武秩父駅）

秩父のシンボル・武甲山を望む丘陵地に広がる「芝桜の丘」。広大な敷地に約40万株10品種もの芝桜が見頃を迎え、秩父に春を告げています。

【最寄駅】西武秩父線「西武秩父駅」徒歩20分

【所番地】埼玉県秩父市大宮6360

【電話番号】（秩父市役所観光課）0494-25-5209

【有料期間】4/10（金）〜5/6（水）（※花の見頃にあわせて変動する場合があります）

【有料時間】8:00〜17:00

【ホームページ】https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_flower/1808/

【Instagram】https://www.instagram.com/hitsujiyama_park_moss_pink/

【芝桜の丘入園料】

一般：500円／一般団体(20名以上)：400円／※中学生以下は無料

※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けており、券売所で手帳を提示された方とその介護者（1名まで）入園料が無料となります。

※秩父市民で75歳以上の方は無料となります。

彫刻屋 近正（吾野駅）

武者人形と雛人形の特徴を兼ね備えたオリジナルの「ムシャヒナ人形」は、依頼者への取材、木材選び、彫刻、そして色付けまで全工程を1人で行っています。

【最寄駅】西武秩父線「吾野駅」より徒歩30分

【所番地】埼玉県飯能市坂石476-5

【電話番号】080-6526-1785

【ホームページ】https://konshow.daa.jp/

【オンラインショップ】https://konshow.thebase.in/

【Instagram】https://www.instagram.com/kon.show/

【特選情報】

2026年12月10日（木）〜12月14日（月）まで

埼玉県飯能市の「ギャラリー美杉台」で個展を開催します。

詳細は期日が近づいたらHP・Instagramで掲載しますのでご確認ください。

「畑屋」としての創業は明治35年。料亭から始まり、鰻専門店として地元に半世紀以上も愛された店の暖簾を受け継ぎ、現在は先代の息子さんが甘味処として歴史を守り続けています。

【最寄駅】西武池袋線「飯能駅」より徒歩10分

【所番地】埼玉県飯能市仲町21-16

【電話番号】042-973-3028

【営業時間】11:00〜18:00

【営業日】土・日・祝のみ営業

【Instagram】https://www.instagram.com/hatayapr/

【特選情報】

毎年3月頃にひな飾りを一般公開しています

「飯能ひな飾り展」https://hanno-hinakazari.jimdofree.com/

くらしの循環センター フカダヤ（飯能駅）

リサイクルを通じて、地域に根ざした文化をレスキューするお店。表に立っている人形は飯能では知らない人はいないという鬼の「外道」。怒りと悲しみの表情が何ともキモ可愛いと評判です。

【最寄駅】西武池袋線「飯能駅」より徒歩5分

【所番地】埼玉県飯能市仲町6-11

【電話番号】042-981-9153

【営業時間】11:00〜18:00

【定休日】月・火（※不定休あり 詳細はInstagramをご確認ください。）

【Instagram】https://www.instagram.com/r.fukadaya

soeru craft 小針 真菜実さん（飯能駅）

刺繍といえば布へ行うのが一般的ですが小針さんは紙に刺繍をする作家さん。「想いを添える」をコンセプトに超絶技巧と根気で世界にふたつとない紙刺繍の作品を生み出しています。

【Instagram】https://www.instagram.com/soeru_craft/

【オンラインショップ】https://soerucraft.base.shop/

【オンラインショップ「Creema」】https://www.creema.jp/c/soerucraft/item/onsale

【出展情報】

全国各地のクラフトイベントにて出展を予定しております。

詳しいスケジュールはInstagramをご確認ください。

有限会社 石和設備工業〈KAWAYA-DESIGN〉（所沢駅）

地元に根ざして50年以上の水道会社「石和設備工業」が手掛けた次世代型公衆トイレ「インフラスタンド」。トイレを中心に地域がつながるコミュニティスペースとしても活用されています。

【最寄駅】西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」より徒歩12分

【所番地】埼玉県所沢市西新井町21-3

【電話番号】04-2993-8108

【営業時間】8:30〜18:00

※施設（インフラスタンド）は＜土・日・祝＞9:00〜17:00も開放しています

【定休日】土・日

【ホームページ】https://kawaya.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/kawaya_design/

【X】https://x.com/kawaya_net

【Facebook】https://www.facebook.com/ozawa.daigo

【イベント情報】

■KAWAYA市■ 世界で唯一、トイレを中心に開催されるマルシェ！

開催期間：2026年11月7日（土）・8日（日）

■クラス インフラスタンド■ 公衆トイレを起点に、地域や防災、暮らしを学ぶ体験型イベント！

開催時期：毎年 春・秋の不定期開催（※詳細はInstagramをご確認ください）

世界BBQ大会で日本代表として出場した店主の本場テキサスバーベキューが堪能できるお店。本場のスタイルは（ゴム手袋を着用して）手でかぶりつく！「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026」にもスタッフとして参加。

【最寄駅】

西武池袋線「所沢駅」より徒歩18分

西武新宿線「航空公園駅」より徒歩16分

【所番地】埼玉県所沢市東新井町737-3 第3武井ビル101

【電話番号】04-2941-3681

【営業時間】

＜月＞11:00〜15:00（L.O.14:30）

＜火〜金・日＞11:00〜15:00（L.O.14:30）／17:00〜20:00（L.O.19:30）

＜土＞11:00〜22:00（L.O.21:30）

※イベント日は、定休日となります。

【ホームページ】https://www.bbqkimura.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/b.b.qkimura

【Facebook】https://www.facebook.com/BbqKimura